The Last of Us Part II, dialogo Ellie-Dina nasconde un dettaglio importante

Non scopriamo certo oggi che The Last of Us Part II è un gioco in cui ogni singola conversazione e dialogo non è stato inserito per caso ed è frutto di una incredibile cura per i dettagli da parte di Naughty Dog.

Il titolo risponde infatti attivamente alle scelte fatte dai giocatori, riuscendo a farli immergere ulteriormente con piccoli dettagli come nel caso di un dialogo che avviene prima del finale.

Queste piccole aggiunte sono state introdotte anche all’interno del combattimento e dell’esplorazione, come, per esempio, nel caso di questa rara feature recentemente scoperta.

L’utente Jekavac TV di YouTube si è accorto invece di un interessantissimo dettaglio in una conversazione che avviene tra Ellie e Dina, che all’apparenza può sembrare banale ma che in realtà si dimostra molto più importante.

Una conversazione all'apparenza banale nasconde un dettaglio molto interessante.

Ad un certo punto della storia di The Last of Us Part II, Dina infatti domanderà ad Ellie quanti infetti è mai riuscita ad uccidere durante una sola pattuglia.

La protagonista risponderà che deve essere sicuramente stata quella in cui ha preso parte con Joel «un anno fa o due», in cui ne avrebbe uccisi una dozzina circa, seppur non fosse sicura né di quanto tempo fosse passato né dell’effettivo numero.

Come potete vedere nel video pubblicato dall’utente, sembra proprio che Ellie si riferisse in particolare ad una missione che avremo modo di affrontare tramite un flashback, in cui insieme a Joel ci ritroveremo a sconfiggere tanti infetti.

Se ci faremo individuare dai mostri, ci ritroveremo ad affrontare diverse ondate a cui sopravvivere, al termine delle quali Jekavac TV ha deciso di contare quanti ne avessimo fatti fuori.

Effettivamente, il numero di infetti che Ellie riesce ad uccidere da sola corrisponderebbe alla cifra dichiarata a Dina, anche se c’è un ulteriore dettaglio riguardante l’indecisione della ragazza, come svelato da altri utenti in risposta al video.

Se affronterete quella relativa missione in modalità stealth e senza farvi sentire, non sarà infatti necessario affrontare le altre ondate ed il numero di infetti sarà decisamente ridotto, seppur comunque abbastanza elevato.

Si tratta dell’ennesima dimostrazione dell’incredibile cura per i dettagli riposta da tutto il team di Naughty Dog per la storia, grazie a segreti come questo a cui, probabilmente, gli utenti faranno caso solo in playthrough successivi.

Per esempio, se voi siete già consapevoli del momento in cui comparirà davanti a voi il primo Stalker, potrete riuscire ad inseguirlo ed ucciderlo.

A proposito di Joel, il doppiatore Troy Baker ha voluto spiegare come mai il protagonista del primo The Last of Us si sia comportato diversamente in uno dei momenti chiave del sequel.