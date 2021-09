The Last of Us, la serie TV avrà un regista d’eccezione (forse il migliore)

L’universo delle serie TV vedrà a breve la nuova produzione dedicata a The Last of Us, il capolavoro Naughty Dog divenuto in breve tempo un capolavoro immortale del genere.

Ispirato al capitolo originale del franchise, la serie racconterà le vicende di Joel ed Ellie, interpretati dagli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey.

E se il primo episodio della serie dedicata alle avventure di Joel ed Ellie ha raggiunto la fine delle riprese, ora sono emerse nuove informazioni circa un regista che si occuperà di dirigere uno o più episodi dello show.

Del resto, il progetto targato HBO avrà un budget stellare e sarà interessante vedere come verrà sviluppata la trama del gioco, in live-action.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, sembra che Neil Druckmann possa dirigere almeno un episodio della serie TV di The Last of Us, oltre a co-sceneggiare lo show.

Il dettaglio proviene da una lista di produzione pubblicata sul sito della Director’s Guild of Canada, che cita Druckmann come uno dei cinque registi scelti per dirigere l’adattamento live-action del videogioco.

Gabby Llanillo, dipendente senior del QA di Naughty Dog, ha condiviso la notizia sul suo account personale di Twitter, come potete vedere coi vostri occhi poco più in basso.

La notizia aggiunge un ulteriore pizzico di curiosità circa l’idea che il ruolo di Druckmann nello show possa essere decisamente più ampio del previsto.

La storia della serie è infatti scritta a quattro mai assieme al creatore della miniserie TV Chernobyl, Craig Mazin, cosa questa che garantisce un livello qualitativo potenzialmente fuori scala.

In ogni caso, Kantemir Balagov (noto per il film per Beanpole, un dramma dell’epoca della Seconda Guerra Mondiale) si occuperà di dirigere l’episodio pilota.

I registi Ali Abbasi e Jasmila Žbanić si occuperanno invece della regia degli altri episodi, a cui andranno ad aggiungersi due cineasti non ancora annunciati.

Già le prime foto dal set hanno in ogni caso mostrato una notevole fedeltà con il videogioco originale, tanto che l’episodio pilota dovrebbe mette in luce la città da cui tutto è iniziato.

Avete letto anche quale sarà l’attrice che interpreterà Sarah, la figlia del protagonista Joel Miller già apparsa in un altro show prodotto da HBO?

Infine, nel nostro ricco ed esaustivo recap trovate tutto ciò che sappiamo sulla serie dedicata al classico Naughty Dog.