Ellie e Dina di The Last of Us Part II convivono in un altro gioco (e sono felici)

The Last of Us Part II è senza ombra di dubbio uno dei titoli più importanti della passata generazione di console PlayStation.

Tanto quanto il primo capitolo, il sequel delle avventure di Ellie è un’avventura davvero unica e pregna di significati, molti dei quali in grado di toccare tematiche realmente seriose come la morte e la vendetta.

Vero anche che col passare dei mesi i fan hanno iniziato a scovare nel gioco chicche di ogni genere, specie per quanto riguarda i temibili clicker che infestano le strade post-apocalittiche.

Questo senza dimenticare anche che il multiplayer dedicato a The Last of Us Part II è effettivamente in arrivo, come confermato dagli stessi sviluppatori alcune settimane fa.

Ora, come segnalato su Reddit, qualcuno si è divertito nell’includere i personaggi di The Last of Us Part II in un altro gioco di un certo successo, sebbene molto differente rispetto all’opera Naughty Dog.

Parliamo di The Sims, l’ormai storico simulatore di vita ideato da Will Wright, sviluppati da Maxis e distribuito da Electronic Arts, divenuto con gli anni un vero e proprio fenomeno di massa.

Ebbene, l’utente trixiemalfoy (a quanto pare preso da un vero e proprio attacco di noia), ha deciso di includere Ellie e Dina all’interno di The Sims, per un risultato finale realmente sorprendente.

Potete ammirare voi stessi le due ragazze in versione Sim poco più in basso.

L’immagine, nonostante la simpatia di fondo di questa mod davvero singolare, è abbastanza straniante da vedere, visto che per la prima volta vediamo Ellie e Dina vivere “felici”.

Nell’avventura raccontata in TLOU Part II, il dramma delle due sembra non volerle abbandonare mai, incluso lo straziante finale (che non vi riveleremo per non incappare in spoiler di vario tipo).

Chissà se in un eventuale The Last of Us Part III, di cui al momento non si conoscono i dettagli né tantomeno un’eventuale data di uscita, riusciremo a vedere i due iconici personaggi riuscire a trovare una loro serenità.

Del resto, proprio di recente sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo proposto uno speciale dedicato a una specifica sezione del gioco, davvero molto importante ai fini dell’esperienza.

Ricordiamo anche che di recente il vice presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha espresso un suo giudizio circa le sue due serie del momento tra quelle disponibili da poco sul catalogo streaming di Netflix.

Infine, alcuni fan hanno provato ad analizzare la storia della Part II da una semplice domanda: se poteste cambiare un solo dettaglio della storia, quale sarebbe?