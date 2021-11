The Last of Us Part II, le action figure (bellissime) di Joel ed Ellie

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti tra quelli apparsi su console PlayStation, forse il più importante in assoluto.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è infatti un’esperienza da non perdere, grazie a una trama e dei personaggi davvero unici.

Questo anche in virtù del fatto che il primo episodio della serie sviluppata da Naughty Dog diventerà una serie TV HBO che promette di essere davvero molto fedele al gioco originale.

Senza contare che, proprio in questi giorni, qualcuno ha creato una particolare versione PSOne di The Last of Us, un mix tra Metal Gear Solid e Silent Hill.

Ora, Neca ha da poco svelato due action figures tratte dal videogioco The Last of Us Part II e dedicate (ovviamente) ai personaggi di Joel ed Ellie.

Le due statuine verranno vendute in un double pack dal costo di 75 dollari: oltre i due personaggi, troveremo anche un corposo set di accessori con le varie armi che possiamo recuperare nel corso dell’avventura.

Tra questi, il fucile da caccia di Joel e l’iconico arco di Ellie. Le action figure saranno alte 18 cm circa, rientrando quindi nella collezione Ultimate di Neca da 7″, con ben 30 punti di snodo.

Al momento non sono previste altre figure relative agli altri personaggi del gioco, inclusa ovviamente anche la co-protagonista Abby.

L’uscita delle due action figure è fissata per il prossimo mese di marzo 2022, mentre a questo indirizzo trovate tutti i dettagli del caso.

