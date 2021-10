The Last of Us Part II e Uncharted collegati? Abbiamo le “prove”

The Last of Us Part II è sicuramente una pietra miliare assoluta, uno dei giochi più importanti tra quelli apparsi su console PlayStation.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è un’esperienza davvero unica e imperdibile, con una trama e dei personaggi in grado di rimanere impressi per molto tempo.

Del resto, anche il primo episodio della serie sviluppata da Naughty Dog diventerà presto una serie TV HBO che promette di essere davvero molto fedele al gioco originale.

Senza contare che, proprio in questi giorni, qualcuno ha creato una sorprendente versione PSOne di The Last of Us, la quale ha fascino da vendere (nonostante gli ovvi limiti tecnici).

Ora, via Reddit, qualcuno sembra avere scovato un curioso Easter Egg che collega (in un certo qual modo) The Last of Us Part II alla saga di Uncharted, sempre sviluppata da Naughty Dog.

Più nel dettaglio, sembra che in una specifica parte del gioco si vede Joel Miller a cavallo indossare una giacca di pelle del tutto simile a quella indossata da Nathan Drake in Uncharted 4: Fine di un ladro.

Due immagini mettono infatti a confronto i look dei due personaggi delle rispettive saghe di successo, i quali appaiono infatti sospettosamente simili (per non dire assolutamente identici).

Poco sotto, trovate i due screen in questione che lasciano davvero poco spazio all’immaginazione.

Chiaramente, ciò non vuole dire che la saga di The Last of Us e quella di Uncharted siano in qualche modo collegate tra loro.

Quello scovato in queste ore su Reddit è infatti solo ed esclusivamente di un omaggio nascosto dedicato in primis ai fan irriducibili delle due serie in questione.

Del resto, non è certo la prima volta che capita: alcuni mesi fa un giocatore aveva scoperto che una location tratta da Uncharted 3: L’inganno di Drake è presente nella sua interezza in The Last of Us.

Ma non solo: avete già letto anche anche che proprio in questi giorni un giocatore ha tentato di “cambiare” il finale del primo TLOU, sebbene l’impresa si sia risolta in un modo decisamente spiacevole.

Infine, parlando di Uncharted, alcuni giorni fa è stato presentato al pubblico il primo trailer della trasposizione cinematografica con Tom H0lland, in uscita nelle sale il prossimo anno.