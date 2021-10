Final Fantasy VI, la nuova statua di Terra vale quanto un remake

Tra gli appassionati della saga c’è un grande dibattito su quale sia il miglior titolo della serie, e Final Fantasy VI è scelto da molti come il più bello in assoluto.

La saga in 2D è rimasta nel cuore degli appassionati in tutti questi anni, e l’avventura con protagonista Terra occupa un posto speciale nel franchise.

Se volete recuperare Final Fantasy VI di recente è stato inserito una collezione rimasterizzata dei titoli più vecchi della saga.

C’è chi spera sempre in un remake da parte di Square Enix, e nell’attesa ci sono fan che se lo fanno per conto loro con risultati niente male.

Visto che, con tutta probabilità, non vedremo mai un lavoro di ricostruzione totale come fatto recentemente con il settimo episodio, ci si può accontentare in un altro modo.

Magari portandosi a casa una gigantesca e bellissima statua di Terra che cavalca un’armatura magitek. No, davvero, non stiamo scherzando, questa statua esiste e lo può confermare anche Siliconera.

La posa richiama quella dell’artwork principale di Final Fantasy VI, ma la resa complessiva di questa opera d’arte è davvero di altissimo livello.

È stata annunciata di recente da Square Enix in collaborazione con Prime 1, azienda leader per quanto riguarda le statue da collezione. In questo video la potete vedere meglio nel dettaglio:

La statua sarà in scala 1/6, e i più attenti avranno notato che c’è anche un piccolo moguri che fa capolino da qualche parte intorno all’armatura.

Non ci sono ancora dettagli sul prezzo né sulla data di uscita del pezzo, se non un generico “coming soon” comunicato tramite Twitter.

