The Last of Us Part II, ecco Joel ed Ellie come non li avete mai visti prima

Il The Last of Us Day è sicuramente stata l’occasione per festeggiare in grande stile il giorno dedicato alla saga Naughty Dog, in particolare al bellissimo The Last of Us Part II.

Il capolavoro Naughty Dog è stato infatti un’esperienza unica per chiunque abbia deciso di metterci sopra le mani, nonostante le sterili critiche di una parte (limitata) di giocatori.

Del resto, il gioco è stato in grado di dare alla luce un grandioso fan movie a cura di un team tutto italiano (apparso online nella sua interezza solo poche ore fa).

Senza contare che il multiplayer dedicato a The Last of Us Part II è effettivamente in arrivo, come confermato dagli stessi sviluppatori.

Come riportato da GameRant, qualcuno ha dato via a degli adorabili pupazzi personalizzati di Joel ed Ellie, davvero unici nel loto genere.

Il Redditor soaringbeauty ha scattato alcune foto fuori da un edificio o un vialetto, un background che assomiglia molto alle città abbandonate e avvolte dalla vegetazione di The Last of Us.

Le bambole stesse sono realizzate con un materiale unico davvero particolare, che restituiscono una notevole somiglianza con la grafica del gioco.

Joel è presente solo in una delle tre foto che soaringbeauty ha scelto di condividere, mentre le altre due si concentrano su Ellie.

La prima fotografia, ad esempio, mostra entrambe le bambole in piedi fianco a fianco, Joel con in mano una chitarra di feltro ed Ellie con uno zaino pieno di piccole frecce.

Gli abiti sono stati replicati fin nei minimi dettagli, con Joel che ha persino i peli del viso: l’unica cosa “strana” (se così possiamo dire) è che entrambi i personaggi, che nel gioco vediamo spesso cupi e avvolti da malinconia, tristezza e rabbia, appaiono invece insospettabilmente sorridenti.

In attesa di scoprire le prossime novità su The Last of Us Part II, vi ricordiamo che adesso avrete la possibilità di recuperare perfino le chitarre ufficiali del franchise.

Ma non solo: avete visto la prima e bellissima immagine ufficiale di Joel ed Ellie nella serie TV dedicata al videogioco Naughty Dog in arrivo su HBO Max?

In attesa di vedere dal vivo la serie TV di The Last of Us, c’è chi ha già immaginato come sarebbero gli attori all’interno del gioco grazie a due poster fan made.