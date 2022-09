The Last of Us Part I, Tess vi farà cambiare idea sul lavoro di Naughty Dog

The Last of Us Part I è arrivato, il discusso remake per PlayStation 5 torna per raccontare la storia di Ellie e Joel in una versione rivista e corretta.

Un titolo il cui annuncio è stato accompagnato da molte discussioni, anche e soprattutto per il prezzo (che potete constatare su Amazon) che è stato inaspettato.

Nonostante le tante immagini pubblicate da Naughty Dog è servito anche il trailer di lancio per capire il lavoro fatto dallo studio, e tuffarci ovviamente nei ricordi.

E sono arrivate molte comparative tra le versioni del gioco, con l’obiettivo di svelare tutti i cambiamenti tra le versioni PS4 e PS5 del primo The Last of Us.

Tra i cambiamenti fatti all’interno di The Last of Us Part I c’è sicuramente il lavoro fatto sui modelli dei personaggi, alcuni dei quali molto diversi.

Tra questi c’è Tess, la compagna di Joel all’inizio dell’avventura, che nel gioco originale sembrava molto più giovane di quello che dovrebbe essere.

E anche molto diversa dall’attrice che le ha dato il volto, ovvero Annie Wersching, che invece ha un’età molto più vicina a quella che dovrebbe avere il personaggio di Tess.

Come potete vedere da questo video, datato 2012, di lavorazione del gioco originale, ora Tess in The Last of Us Part I è molto più simile all’attrice.

Sebbene sia ovviamente più invecchiata la “nuova” Tess, ora è molto più attinente all’originale, e quindi più realistica.

Una cosa di cui si sono complimentati anche i fan su Reddit, che effettivamente apprezzano il lavoro fatto sul personaggio. Essendo l’interesse amoroso di Joel all’inizio, è anche più plausibile che abbiano un’età più simile di quanto non potessimo immaginare inizialmente.

A prescindere da quello che pensiate di The Last of Us Part I come progetto, anche in relazione sul prezzo (qui trovate la nostra recensione), è indubbio che il lavoro fatto da Naughty Dog sia stato notevole.

Nel frattempo i fan stanno immaginando dei probabili DLC inediti del gioco, e Tess è proprio tra i nomi papabili come protagonisti.