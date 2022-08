The Last of Us Part I, il trailer di lancio è un tuffo nei ricordi (e non solo)

The Last of Us Part I sta arrivando, il discusso remake per PlayStation 5 tornerà a raccontare la storia di Ellie e Joel in una versione rivista e corretta.

Un titolo il cui annuncio è stato accompagnato da molte discussioni, anche e soprattutto per il prezzo (che potete constatare su Amazon) che è stato inaspettato.

Comprensibilmente molti giocatori si sono rivelati scettici rispetto a questa produzione, nonostante tutti i tentativi di Naughty Dog di mostrare la validità del progetto.

I videoconfronti si sono sprecati negli ultimi mesi, e sono sempre più utili per capire il grande lavoro fatto in fase di rifacimento del titolo.

E, in vista del lancio sempre più vicino, PlayStation ha pubblicato… il trailer di lancio di The Last of Us Part I.

Costruito per emozionare per la prima volta i nuovi giocatori, o rievocare i ricordi di quella struggente storia, il filmato non è solo un tuffo nei ricordi.

I giocatori esperti, in particolare quelli che hanno giocato The Last of Us Part II, potranno notare dettagli interessanti.

Ecco il trailer:

Oltre ad addentrarci nel viale dei ricordi, è interessante come sia stato fatto un grandissimo focus su Ellie, e in particolare sul suo aspetto più violento e rabbioso.

Il fulcro della narrazione del sequel, ma che nel capitolo originale è giusto accennato. Anzi, proprio il fatto di prendere confidenza con le armi e l’essere costretta ad iniziare a difendersi sono elementi molto importanti.

Can we please talk about how the launch trailers for both Part 1 and Part 2 end with a really similar shot of Joel and Ellie? pic.twitter.com/he6Mto1MqU — David ミ☆ (@IconicNephilim) August 24, 2022

Sembra una chiara dimostrazione di come, a posteriori, i due capitoli di The Last of Us stiano diventando sempre più un racconto unico anche in vista di un rilancio. Nonché una volontà di anticipare quelli che sono i temi del suo sequel.

Una dinamica che avevamo ipotizzato in un nostro SpazioGames Originals e che sembra aver trovato conferma.

The Last of Us Part I sarà disponibile dal 2 settembre 2022, e una versione PC è in sviluppo sebbene non ci sia ancora una data di uscita definitiva.