The Last of Us Part I, i fan immaginano dei nuovi DLC su altri personaggi

The Last of Us Part I sta arrivando, e ci permetterà di tornare all’interno del mondo di Naughty Dog fatto anche di personaggi memorabili.

Il remake del titolo di culto per PlayStation 4, che potete preordinare su Amazon, ha fatto sicuramente discutere, ma non possiamo dire che non sia emozionante l’idea di rivivere quella incredibile storia.

Il lavoro fatto per The Last of Us Part I sembra davvero importante, e gli ultimi video hanno cercato di convincere i più scettici sulla produzione.

E mentre il titolo si prepara ad un grande ritorno, insieme alle sue sequenze più iconiche, i fan sono partiti con l’immaginazione su eventuali DLC.

Come sapete Left Behind, il DLC del primo The Last of Us, ci ha permesso di scoprire dettagli molto importanti del passato di Ellie.

Proprio per questo motivo i fan si stanno sbizzarrendo su Reddit per immaginare chi potrebbe essere il protagonista di una storia aggiuntiva, tramite DLC.

Tutto parte da un’idea molto interessante dell’autore del post, che suggerisce l’idea di concentrarsi su Bill, vedere la separazione da Frank e scoprire come ha incontrato Tess e Joel.

Un altro candidato molto interessante è Tommy, soprattutto nell’ottica del ruolo più importante che ha in The Last of Us Part II, per scoprire come ha reagito ai primi giorni dell’infezione.

Ma l’attenzione non può che andare principalmente sui protagonisti di Part II, visto che Dina è tra i personaggi che i fan vorebbero vedere maggiormente esplorati in un DLC.

D’altronde, The Last of Us Part II è un gioco grandioso anche per i suoi personaggi. Qualcuno ha definito il titolo anche “uno dei più grandi giochi mai realizzati”, ovvero due big di Hollywood.

E chissà quando sapremo davvero qualcosa su un sequel, prima che gli eventuali DLC. Nel frattempo abbiamo voluto provare ad immaginarlo costruendolo con una IA.