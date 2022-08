L’ultima video comparativa prima del lancio di The Last of Us Part I vi schiarirà le idee

The Last of Us Part I, il remake per PlayStation 5 del classico targato Naughty Dog, è pronto a raccontare nuovamente la storia di Ellie e Joel in una versione riveduta e corretta della loro avventura ormai entrata nel mito.

Il gioco (che potete trovare anche su Amazon) è l’esclusiva PS5 più attesa del mese ormai alle porte, previsto prossimamente anche su PC.

In queste ore lo sviluppatore americano ha rilasciato un video gameplay ufficiale che mostra una parte specifica del gioco.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, qualcuno ha deciso di pubblicare una video comparativa tra il filmato ufficiale del remake uscito nelle scorse ore e lo stesso segmento del gioco tratto però dall’edizione remastered.

Attenzione: seguono spoiler sulla trama e i personaggi principali del gioco. Proseguite con la lettura e con la visione del video solo se consapevoli della cosa.

Durante la giornata di ieri, Sony ha pubblicato un nuovo video gameplay per The Last of Us Part I, mostrando una lunga sessione di gioco nella città di Bill.

Oggi, lo youtuber ‘Cycu1’ ha pubblicato un video di confronto tra il segmento del remake e la sua versione rimasterizzata per console PS4.

Dato che The Last of Us Part I è Gold e ormai prossimo al rilascio, questo video ci darà un’idea dei miglioramenti grafici rispetto all’edizione remastered.

The Last of Us Part I viene descritto come una revisione pressoché totale dell’esperienza originale: il gioco avrà dalla sua un gameplay più moderno, controlli migliorati e molte opzioni di accessibilità.

Inoltre, il gioco promette di avere anche avrà effetti migliorati e una maggiore enfasi sull’esplorazione e il combattimento.

Inoltre, Naughty Dog ha sostituito i modelli poligonali di Joel ed Ellie, ora più in linea con quelli presenti in The Last of Us Part II.

The Last of Us Part I uscirà su PS5 il 2 settembre. Naughty Dog ha confermato che il gioco uscirà su PC poco dopo l’uscita su console, in data da destinarsi.

Ricordiamo anche che, sempre in queste ore, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare un nuovo trailer per mostrare al pubblico tutte le novità.