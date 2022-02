The Last of Us Part I potrebbe essere stato svelato da Neil Druckmann (ma nessuno se n’è accorto)

The Last of Us, il titolo di Naughty Dog disponibile in esclusiva assoluta su console PlayStation, dovrebbe tornare sotto forma di remake per PS5 nei mesi a venire.

L’originale TLOU, nonostante sia invecchiato molto bene, è un gioco con diversi anni sul groppone, ragion per cui Naughty Dog avrebbe intenzione di ammodernarlo un po’.

Del resto, il gioco è risultato essere il favorito se messo a confronto con il suo sequel, ossia The Last of Us Part II, cosa questa che vorrà pur significare qualcosa.

Ora, dopo che Neil Druckmann ha lasciato intendere che Naughty Dog è al lavoro su ben tre progetti, il capo del team di sviluppo americano potrebbe aver “involontariamente” svelato il logo di The Last of Us Part I, ossia il titolo ufficiale del remake.

Come segnalato via Reddit, sembra infatti che in occasione di un incontro con la stampa per presentare il film di Uncharted ormai prossimo all’uscita, il buon Neil abbia indossato un berretto davvero molto particolare.

Stando allo scatto condiviso in rete – e che potete visionare voi stessi poco più in basso – Druckmann sembra avere in testa un cappello con su scritto The Last of Us Part I a chiare lettere.

Zoomando l’immagine, il logo sembra non lasciare spazio a dubbi, visto che non sembrerebbe essere quello relativo alla Part II che tutti noi abbiamo imparato a conoscere.

Se la cosa venisse confermata (lasciamo infatti aperto il beneficio del dubbio, in attesa dell’ufficialità), mancherebbe davvero pochissimo prima che Naughty Dog decida finalmente di alzare il sipario sul progetto, già molto discusso tra gli addetti ai lavori.

Nell’attesa, qualcuno ha deciso di ingannare il tempo dando vita a una bellissima versione isometrica di TLOU, che lascia davvero a bocca aperta.

Senza contare che il demake PS1 di The Last of Us Part II è davvero magnifico, specie se si è particolarmente nostalgici dell’era a 32-bit.

Infine, ricordiamo che lo scorso anno Naughty Dog ha discusso dei suoi piani per il futuro, sottolineando di non avere intenzione di rivoluzionare le sue idee per inseguire i trend del mercato.