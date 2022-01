The Last of Us, meglio Part I o Part II? I fan hanno deciso

The Last of Us Part II, il titolo di Naughty Dog disponibile in esclusiva assoluta su console PS4, è sicuramente un gioco che non ha bisogno di presentazioni, tanto quanto il primo capitolo.

L’originale TLOU è infatti un videogioco altrettanto straordinario e dotato di fascino da vendere, grazie anche e soprattutto ai personaggi principali (ossia Joel ed Ellie) dotati di tratti caratteriali davvero realistici.

Questo senza contare che da qualche giorno gli appassionati hanno deciso se nella Part II è meglio la parte giocata con Ellie o quella con Abby.

E se una comparativa ha anche di recente messo a confronto i protagonisti della Part I con quelli della Part II, ora i fan hanno iniziato a discutere su quale sia il capitolo migliore della serie.

Via Reddit, i giocatori stanno scegliendo qual è – ovviamente in base al loro punto di vista – il capitolo di The Last of Us più importante di sempre e per quale motivo.

L’autore del post originale, tale RohanReadsReddit, sembra preferire (di poco) la Part I rispetto al sequel diretto, così come un altro utente ammette di aver preferito maggiormente la trama del gioco originale (sebbene entrambe sono per lui fenomenali).

Un terzo giocatore spiega invece che secondo lui The Last of Us Part II è più divertente da giocare, sebbene TLOU1 abbia invece una narrazione decisamente migliore, tanto che la scelta appare davvero ardua.

Un quarto fan ammette anch’egli di aver preferito leggermente la Part I rispetto al seguito, così come un ultimo giocatore definisce il primo TLOU come «un capolavoro di narrazione».

Insomma, al netto di quanto emerso sul noto forum internazionale, sembra che una fetta d’utenza neanche troppo piccola preferisca la prima avventura di Ellie rispetto al sequel, il quale rimane in ogni caso un gioco di tutto rispetto se preso singolarmente.

