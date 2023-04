The Last of Us su PC peggior lancio di Naughty Dog: ecco quando avremo le prossime patch

Il lancio di The Last of Us – Part I su PC non è stato esattamente tra quelli da ricordare. O, per essere più precisi, non è stato tra quelli da ricordare per motivi positivi. Il gioco, come vi abbiamo raccontato, è infatti afflitto al momento da numerosi problemi tecnici e da bug che lo stanno rendendo protagonista di involontari meme.

Firmato dai veterani di Naughty Dog affiancati da Iron Galaxy (che purtroppo aveva precedenti non proprio esaltanti, in tal senso), questo porting ha già visto l’arrivo di alcuni aggiornamenti, ma ne serviranno degli altri prima che la situazione possa considerarsi stabilizzata.

Così, per ora parliamo del peggior lancio di sempre per un gioco di casa Naughty Dog: le primissime recensioni (ancora poche, per ovvi motivi, dal momento che le patch imminenti le renderebbero subito obsolete) hanno espresso una media di 56/100 dalla critica, mentre i giocatori – inferociti per i problemi tecnici – secondo Metacritic hanno dato una valutazione di 1.9/10.

Anche su Steam le recensioni dei giocatori sono tutt’altro che esaltanti e, su 11.470 valutazioni inserite, al momento si parla di un risultato “Nella media”, perlomeno in miglioramento rispetto al “Perlopiù negative” di qualche ora fa.

Ma quando avremo delle nuove patch? A rispondere è stata direttamente Naughty Dog.

The Last of Us - Part I su PC ha decisamente bisogno di altri update

Quando avremo nuove patch per The Last of Us su PC?

Come spiegato dagli sviluppatori su Twitter, dovremo avere molto presto dei nuovi aggiornamenti.

Vi traduciamo il loro messaggio, in modo che possiate leggerlo in prima persona:

«Giocatori di The Last of Us – Part I su PC: sappiamo che alcuni di voi potrebbero non aver vissuto la qualità da Naughty Dog che si aspettavano. Il nostro team sta lavorando duramente per risolvere i problemi che stanno impedendo ad alcuni di voi di giocare e per accertarsi che la qualità raggiunga il livello che vi aspettate e meritate. Un hotfix che risolverà i problemi di jittering sulla telecamera controllata dal mouse, alcuni crash e varie cose per The Last of Us – Part I arriverà martedì. Una patch aggiuntiva, con ulteriori fix, arriverà più in là nel corso della settimana. Invitiamo i giocatori anche ad assicurarsi di usare gli ultimi driver grafici di NVIDIA, AMD e Intel. Il nostro team e i nostri partner di Iron Galaxy continueranno a indagare sui problemi noti per darvi la grande esperienza da The Last of Us che vi aspettavate».

The Last of Us Part I PC players: We know some of you have not experienced the Naughty Dog quality you expected. Our team is working hard to resolve issues currently preventing some of you from experiencing the game to ensure it reaches the quality level you expect and deserve. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 31, 2023

Dobbiamo aspettare, quindi, almeno martedì per un nuovo aggiornamento, mentre nel corso della settimana ne sarà distribuito anche un altro – sperando che diano una mano alla maggior parte dei giocatori, con i bug grafici e i veri e propri crash che stanno rendendo impossibile giocare.

Diciamo che questo, purtroppo, non è stato certo il miglior modo di sfruttare il momentum della serie TV di The Last of Us, che ha ottenuto numeri da record e ha rappresentato il nuovo benchmark su come adattare un videogioco per il piccolo schermo.

Sicuramente, la decisione è stata dettata anche dalla necessità di includere la release di Part I nell’anno fiscale di Sony, che si chiudeva proprio il 31 marzo scorso. Speriamo che i problemi vengano risolti quanto prima: noi di SpazioGames.it vi terremo aggiornati in merito, come di consueto.

Per il momento, Part I conviene decisamente giocarselo su PS5 (in caso, lo trovate su Amazon). Per la versione PC, meglio aspettare che le cose vengano messe al loro posto.