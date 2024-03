Ex Naughty Dog e Activision formano Empty Vessel

Ex sviluppatori di Naughty Dog, Id Software e Activision hanno fondato Empty Vessel.

La notizia arriva a seguito di un'altra novità simile, ossia che l'ex veterano di Sony e Respawn Stig Asmussen ha deciso di fondare un nuovo studio chiamato Giant Skull.

Con sede in Texas, Empty Vessel sarà supervisionato dal CEO e direttore del gioco Emanuel Palalic (via GamesIndustry).

Accanto a lui, il COO e direttore generale Garrett Young guiderà lo studio. Entrambi hanno lavorato in precedenza presso Id Software e vantano titoli come DOOM e Quake Champions.

«Il nostro settore si trova a un bivio tra business e talento. In Empty Vessel adottiamo un approccio orientato allo sviluppo e all'esecuzione», ha dichiarato Young.

«Siamo consapevoli che ogni innovazione in questo settore è stata guidata da uno sviluppatore che ha corso un rischio: ogni nuova IP, ogni franchise da un miliardo di dollari. Il prossimo grande successo del gioco può arrivare da qualsiasi parte».

Il team di sviluppo di Empty Vessel vanta un'esperienza di lavoro su serie come Call of Duty, The Last of Us e Uncharted, quindi non proprio gli ultimi arrivati.

Lo studio indipendente di giochi AAA ha raccolto un primo round di finanziamento guidato da Sisu Game Ventures, con la partecipazione di Raptor Group, Bill Munk e Dan Bunting.

Attualmente sta sviluppando uno sparatutto non ancora annunciato, ispirato alla fantascienza distopica. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori, quindi.

Insomma, una notizia relativa al mondo del gaming sicuramente incoraggiante, specie dopo le ultime settimane nere per l'industria (specie per la mole di licenziamenti registrati).

Ma non solo: parlando ancora dell'Industry del gaming, le discussioni sul contratto tra le principali aziende di videogiochi di tutto il mondo e SAG-AFTRA si sono arenate e che, se non verranno compiuti sforzi significativi per raggiungere un accordo, potrebbe essere nuovamente indetto uno sciopero.

