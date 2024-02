The Last of Us 3 potrebbe non essere il prossimo gioco Naughty Dog

Dopo aver rilasciato da pochi giorni il remaster di The Last of Us Part II, Naughty Dog sta certamente pensando al futuro.

Lo sviluppatore di The Last of Us (che trovate su Amazon), Uncharted e altri celebri e amatissimi franchise PlayStation non sembra infatti volersi fermare.

Advertisement

Alcuni giorni fa Neil Druckmann ha affermato di avere un'idea per The Last of Us Part III, che potrebbe quindi dare vita a una vera e propria trilogia.

Ora, come suggerito anche da PushSquare, non è però detto che il terzo capitolo delle avventure di Ellie sia il prossimo progetto del noto sviluppatore americano.

Naughty Dog ha recentemente pubblicato Grounded II: Making The Last of Us Part II, un documentario di due ore che approfondisce la creazione del mastodontico sequel.

Nel video, Druckmann ha lasciato intendere di avere un'idea per un terzo gioco e, sebbene questo sia entusiasmante, è molto probabile che lo studio pubblichi prima un altro gioco.

I commenti di Druckmann suggeriscono che un potenziale "The Last of Us 3" esiste attualmente solo nella testa dell'autore.

Il che significa che, se verrà realizzato, passeranno anni prima di vederlo e provarlo con le nostre mani.

Sappiamo, però, che Naughty Dog sta lavorando a qualcosa, quindi è logico che vedremo un altro titolo su PS5 prima di un terzo The Last of Us.

Quando lo studio ha cancellato il gioco multiplayer online di The Last of Us, ha dichiarato di essere al lavoro su più di un ambizioso gioco per giocatore singolo.

Se The Last of Us Part III è davvero solo un'idea che ronza nella testa di Druckmann, è possibile che vedremo almeno un altro gioco prima della sua realizzazione.

Si parla di un potenziale remake di Uncharted: Drake's Fortune, ma a parte questo, le supposizioni su ciò che il team escogiterà in seguito sono tutte valide.

Vero anche che di recente l'illuminator e story artist Colin Lorimer starebbe attualmente aiutando a sviluppare l'ultima IP di Naughty Dog, ancora avvolta nel mistero.