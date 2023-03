The Last of Us Part I PC non è fatto da Naughty Dog, il team non vi piacerà

Spesso capita che alcuni port di titoli per PC vengano sviluppati da altri team, ma certo non ci aspettavamo che The Last of Us Part I su PC non venisse sviluppato da Naughty Dog.

Il titolo è già uscito su PlayStation 5, ovviamente, con una versione riveduta e corretta della storia di Joel ed Ellie che potete trovare ancora su Amazon.

L’annuncio della versione PC era arrivato alla fine dello scorso anno in un momento in cui, mentre la versione console era ovvia, non era così scontato che Naughty Dog sbarcasse su PC.

E ad un mese dall’annuncio a sorpresa del rinvio, oggi scopriamo che gli autori di The Last of Us Part su PC sono diversi da quelli che ci aspettavamo.

Come riporta DualShockers, The Last of Us Part I è stato sviluppato a quanto pare da Iron Galaxy.

Il titolo, che uscirà su PC il 28 marzo 2023, si pensava sarebbe stato sviluppato almeno da Sony Nixxes, team interno che si è occupato di molti porting PC di titoli PlayStation come Marvel’s Spider-Man Remastered.

Sebbene non ci sia stato un annuncio ufficiale, Naughty Dog ha recentemente aggiornato il suo post sul blog per i requisiti di sistema della versione PC di The Last of Us Part I, e ora include un’immagine in cui è possibile individuare il logo di Iron Galaxy.

L’immagine originale, pubblicata su Twitter, non includeva Iron Galaxy:

Ahead of The Last of Us Part I hitting PC on March 28, learn about some of its key features and specs on our blog: https://t.co/2PBqtqP5LC pic.twitter.com/iY1bg1fYqr — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 9, 2023

Anche Iron Galaxy ha una lunga esperienza in quanto a porting su PC, ma c’è un nome che non fa ben sperare per la riuscita di The Last of Us Part I su PC.

Lo studio è infatti responsabile della versione PC di Batman: Arkham Knight, che ricorderete per non essere stato esattamente brillante, anzi. Nonché il porting PC di Uncharted: Legacy of Thieves Collection, che al lancio ha avuto allo stesso modo parecchi problemi.

Tuttavia, per voler spezzare una lancia a favore del team, Iron Galaxy ha anche collaborato alla realizzazione di Metroid Prime Remastered, che a livello tecnico si è rivelato invece un piccolo gioiello.

A questo punto aspettiamo solamente l’arrivo del titolo su PC, sperando che il lavoro fatto sia all’altezza delle aspettative.