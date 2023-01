The Last of Us serie TV, un nuovo record anticipa la seconda stagione

La serie TV di The Last of Us è il tema del momento, inevitabilmente, e dopo l’annuncio della seconda stagione arriva un nuovo record.

Il viaggio di Joel ed Ellie fa furore anche in TV, ed ora sappiamo che potremmo vedere anche gli eventi di Part 2 (lo trovate su Amazon), con una proseguimento confermato ufficialmente da HBO.

L’annuncio, che francamente era da aspettarsi, era arrivato qualche giorno fa in maniera ufficiale.

Una conferma che era probabilissima visto il grande successo della serie TV di The Last of Us, che era così attesa da ottenere record ancora prima di uscire.

Dopo che il secondo episodio ha registrato il maggiore incremento di spettatori di sempre per HBO, il primo episodio è ancora più da record.

Come riporta Twinfinite, infatti, la premiere della serie TV di The Last of Us è sempre più visto ed amato, con oltre 22 milioni di spettatori.

Il primo episodio della serie è partito subito con il piede giusto, visto che 4.7 milioni di spettatori si sono sintonizzati per guardare l’adattamento televisivo alla sua pubblicazione. Dopo soli due giorni quel numero è quasi triplicato, segnando uno dei più grandi debutti di HBO con 10 milioni di spettatori.

Infine, dal suo debutto al 15 gennaio, quella cifra è arrivata a 22 milioni di persone in tutto il mondo che hanno visto l’esordio della storia televisiva di Joel ed Ellie. Tra questi c’è Phil Spencer, che l’ha amata molto.

Per altro, in una mossa sorprendente ma comunque piacevole, ora è possibile anche vedere l’episodio in maniera gratuita. In maniera del tutto lecita, perché Sky ed HBO hanno reso disponibile il primo episodio gratis e completo su YouTube.

E con la prospettiva della seconda stagione in arrivo, si inizia a pensare a come potrebbe essere convertito The Last of Us Part II, e forse potrebbe convertire in anche più di una stagione televisiva.