Neil Druckmann svela quanti giochi gli restano e «non sono molti»

Naughty Dog sta lavorando ad almeno due progetti, visto che è logico che vedremo un altro titolo su PS5 prima di un eventuale The Last of Us Part III.

Lo sviluppatore di The Last of Us, Uncharted e altri celebri franchise PlayStation non sembra infatti volersi fermare.

Diverse settimane fa Neil Druckmann ha affermato di avere un'idea per The Last of Us Part III, che potrebbe quindi dare vita a una trilogia.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, il co-presidente di Naughty Dog sta pensando a quanti giochi gli restano da fare e a quanto pare non sono molti.

Nel corso di un'apparizione a Logically Speaking, Druckmann ha parlato della sua attuale attitudine a lavorare ai videogiochi, che potete vedere qui sotto al minuto 49.

«Non mi vedo a farlo per sempre su questa scala», spiega Druckmann con franchezza. «È molto, e ti porta via molto. È davvero stressante gestire così tante persone in più studi in tutto il mondo».

Il director di The Last of Us dice poi di trovarsi attualmente in una posizione simile a quella del conduttore, Logic, quando si tratta di passare del tempo con i propri figli.

«So che, soprattutto ora che mia figlia ha 13 anni, sento che la vita la sta allontanando da me. So che il tempo è limitato, quindi è molto prezioso per me; non voglio sprecarlo quando loro vogliono passare del tempo con me», dice Druckmann.

Il co-presidente di Naughty Dog aggiunge che ultimamente ha guardato molti film di Quentin Tarantino, riflettendo sull'attitudine del regista di voler fare solo 10 film e poi smettere. «Sono molto curioso di sapere se si atterrà a questo atteggiamento. Penso che lo farà solo perché lo dice da tanto tempo.»

«Quindi potrei vedere la mia transizione verso qualcosa di più tranquillo che mi permetta comunque di avere uno sbocco creativo. Ma ho iniziato a pensare a quanti altri giochi ho in serbo, e non sono molti», conclude Druckmann.

All'inizio della settimana, Sony ha annunciato il licenziamento di 900 dipendenti in tutto il mondo, compresi quelli di Naughty Dog.

Ciò cambierà sicuramente il modo di fare e produrre videogiochi in casa PlayStation, come reso noto dal boss Hermen Hulst.