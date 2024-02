Una star visita Naughty Dog: «Non rivelate nulla di ciò che avete visto!»

Kieran Culkin è stato l'attore più premiato della TV lo scorso anno. Nel ruolo di Roman Roy in Succession, ha vinto gli ambiti premi Emmy e Golden Globe.

La sua performance nell'ultima stagione della serie HBO ha messo in ombra il suo principale concorrente, Pedro Pascal (The Last of Us, che trovate su Amazon), nominato nelle stesse categorie di Culkin.

Advertisement

Pascal è infatti riuscito a vincere solo i People's Choice Awards e i SAGAwards, spendendo anche due parole sulla seconda stagione dello show che lo vedrà nuovamente nei panni di Joel.

I premi danno maggiore visibilità agli attori, che di conseguenza vengono scritturati per un maggior numero di ruoli. Cosa che dovrebbe accadere presto per Culkin.

Su Instagram, Jazz Charton, moglie dell'attore, ha condiviso tre storie in cui posano per delle foto durante una visita a Naughty Dog a Santa Monica, in California. In una di queste i due appaiono accanto a Neil Druckmann (via PlayerStation).

I due affermano di essere grandi fan dello studio, mentre Druckmann ha poi condiviso una frase abbastanza chiara: «Non rivelate nulla di ciò che avete visto!»

Anche se sembra una visita casuale, non sarebbe insolito che l'attore appaia in qualche futuro gioco di Naughty Dog, oltre a unirsi al cast della serie HBO The Last of Us.

Vale la pena ricordare che altre grandi star della TV e del cinema hanno già partecipato a giochi dello studio PlayStation.

Kaitlyn Dever, che vestirà tra le altre cose i panni di Abby, ha interpretato Cassie Drake in Uncharted 4: Fine di un Ladro e Jeffrey Wright è stato Isaac Dixon in The Last of Us Part II.

Ma non solo: Naughty Dog sta sicuramente lavorando a qualcosa, ma è logico che vedremo un altro titolo su PS5 prima di un eventuale terzo The Last of Us.