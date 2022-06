The Last of Us Part I, la versione 2014 e quella 2022 a confronto

Durante l’appuntamento con la Summer Game Fest 2022 vi è stata la conferma che The Last of Us Part I è attualmente in lavorazione.

Nato per collegarsi al ben noto TLOU Part II (potete acquistarlo a un prezzo imperdibile su Amazon) la prima avventura di Ellie e Joel è entrata nel cuore di milioni di videogiocatori ed è ora pronta a farsi vivere una seconda volta.

In occasione dell’annuncio ufficiale è anche vero che in molti hanno storto il naso, definendo “non necessaria” questa operazione commerciale.

Anche il prezzo di listino del titolo ha sollevato enormi polemiche, visto The Last of Us Part I costerà infatti ben 80,99€, cosa questa che ha portato i fan a definirlo “una truffa”.

Ora, come riportato da Game Rant, il remake di The Last of Us su PS5 si mostra in nuovi screenshot che confrontano la grafica con quella del gioco del 2014 (ossia la versione Remastered per PS4).

Per le foto di confronto, Naughty Dog ha utilizzato alcune sequenze specifiche con Ellie e Joel, i protagonisti del gioco originale.

I miglioramenti sono evidenti fin da subito: le nuove versioni dei due personaggi sono molto più dettagliate e realistiche rispetto alle loro controparti del 2014. Trovate due screen comparativi poco sotto.

Poco sotto, invece, trovare anche un video che mette a confronto la prima versione del gioco con quella in uscita a settembre.

Questi miglioramenti visivi sembrano estendersi a tutti gli aspetti di The Last of Us su PS5, quindi alcune critiche lasciano il tempo che trovano.

Restando in tema, se vi foste persi lo show condotto da Geoff Keighley, sulle nostre pagine potete trovare il recap completo con tutti gli annunci e i trailer.

Ma non solo: avete visto che un altro appassionato a dato vita a una versione del remake di TLOU sfruttando però la potenza del motore grafico Unreal Engine 5?

Infine, creazioni come questo splendido diorama che sembra uscito dal gioco vero e proprio dimostra come i fan di Ellie e Joel non abbiano mai dimenticato l’avventura originale.