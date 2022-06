The Last of Us Part I, fan sul piede di guerra dopo l’annuncio: “è una truffa”

L’appuntamento con la Summer Game Fest 2022 si è concluso con un annuncio ormai nell’aria da tempo, soprattutto dopo un clamoroso leak da parte della stessa Sony: The Last of Us Part I è stato ufficialmente confermato e sarà un remake del primo storico capitolo di Naughty Dog.

Il titolo scelto dagli sviluppatori non è certamente casuale e fa eco all’amatissimo The Last of Us Part II (potete acquistarlo a un prezzo imperdibile su Amazon): considerando che la prima avventura di Ellie e Joel è entrata nel cuore di milioni di videogiocatori, il reveal può essere considerato una vera e propria bomba in casa Sony, pur ricordando che non si tratterà di una esperienza inedita.

Ed è proprio questo ultimo aspetto che sembra aver provocato la rabbia di molti fan: in occasione dell’annuncio ufficiale alla Summer Game Fest, Sony ha infatti svelato la data d’uscita e, soprattutto, il prezzo delle diverse edizioni.

Il prezzo di listino del titolo ha inevitabilmente sollevato enormi polemiche: The Last of Us Part I costerà infatti ben 80,99€, una cifra secondo molti utenti decisamente fuori portata rispetto a quella che è la natura del progetto.

Ma il dibattito più feroce si è acceso non appena è stata svelata anche la Digital Deluxe Edition, che costerà invece 89,99€, ovvero quasi 10 euro in più rispetto all’edizione base senza però offrire contenuti particolarmente allettanti per molti appassionati.

Di seguito vi elencheremo tutti i bonus inclusi in The Last of Us Part I Digital Deluxe Edition, riportati sul PlayStation Blog ufficiale:

Incremento abilità velocità creazione

Incremento abilità velocità cura

Potenziamento incremento velocità ricarica 9mm

Potenziamento incremento capacità caricatore fucile

Modificatore di gioco Frecce esplosive

Filtro ditherpunk

Modalità Speedrun

Sei skin per armi: Pistola 9mm oro nero, pistola 9mm filigrana argento, fucile a pompa tattico gomma, fucile a pompa quercia scolpita, arco bianco artico, arco nero carbonio

Non si tratta in ogni caso di contenuti esclusivi: Sony ha infatti chiarito che la Digital Deluxe Edition garantirà esclusivamente lo sblocco anticipato di questi bonus che, dunque, saranno disponibili anche nell’edizione standard.

La community si è letteralmente spaccata in due di fronte a questa decisione, sostenendo come sia molto difficile giustificare questa scelta, oltre a commenti molto più feroci che non hanno esitato a definire l’operazione una «truffa» ai danni di consumatori meno attenti ai particolari:

I’m really excited for the last of us remake. That said… was a digital deluxe edition necessary Sony? Hard to defend decisions like this. If you’re going to justify the price tag all of that should have been included as part of REMAKING it. — Tim (@ShadyN1nja) June 10, 2022

The bonuses in the digital deluxe edition are awful. Imagine selling to customers the ability to destroy the linear progression you've built. Such obvious greed — Andy (@Annsswer) June 10, 2022

This is a scam lol — JD (@antimtxgamer) June 9, 2022

Ricordiamo anche che Sony e Naughty Dog hanno annunciato un’ulteriore edizione limitata del titolo, la Firefly Edition, che include oltre ai contenuti della Digital Deluxe anche una steelbook e i quattro numeri del fumetto dedicato con copertine esclusive.

Sfortunatamente, tale versione del gioco sarà però disponibile esclusivamente per il mercato americano, accendendo ulteriormente la rabbia degli utenti nei confronti di una Digital Deluxe ritenuta non necessaria se non, a detta di molti fan, per vendere il gioco a prezzo maggiorato.

Vale però la pena di ricordare che Sony ha ormai deciso da tempo che il prezzo per qualunque esclusiva first party di livello deve essere di almeno 80 euro: una decisione che già prima del lancio di PS5 aveva scatenato dibattiti molto accesi tra gli esperti.

A prescindere da come la pensiate sull’argomento, varrà la pena di analizzare attentamente i bonus forniti dalla Digital Deluxe Edition prima di procedere all’acquisto: al momento non sembrano infatti essere previsti contenuti esclusivi, mentre i bonus pre-order saranno disponibili con qualunque edizione del titolo.

Durante la Summer Game Fest sono state annunciate anche ulteriori novità per il mondo di The Last of Us: se vi foste persi lo show condotto da Geoff Keighley, sulle nostre pagine potete trovare il recap completo con tutti gli annunci e i trailer.