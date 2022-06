The Last of Us Remake in Unreal Engine 5 si mostra, grazie ai fan

The Last of Us è uno dei giochi più importanti della generazione PS4, tanto che i fan sono in attesa dell’annuncio ufficiale di un eventuale remake.

L’avventura di Ellie e Joel (che trovate su Amazon a prezzo notevole) è infatti uno dei giochi più importanti di sempre, ed è normale che ancora se ne parli.

Non sorprende quindi ammirare creazioni come questo splendido diorama che sembra uscito dal gioco vero e proprio, davvero unico nel suo genere.

Del resto, la data di uscita del presunto remake potrebbe non essere poi così lontana, come trapelato alcuni giorni fa. Ora, però, qualcuno ha letteralmente ricreato il primo gioco con la potenza dell’Unreal Engine 5.

Tale S2G ha infatti pubblicato un video che mostra alcune fasi gameplay di The Last of Us ricreate con il motore grafico di Epic Games.

«In questo video immaginiamo The Last of Us Remake, gioco che parrebbe essere attualmente in fase di sviluppo da parte di Naughty Dog per PS5 e che presto sarà annunciato», si legge nella descrizione.

«In questo video, il gameplay è stato realizzato in esclusiva da noi in Unreal Engine 5, mentre altre sequenze sono state ricreate da vari artisti abili nell’utilizzo del motore grafico.» Poco sotto, il sorprendente risultato finale.

Ovviamente, si tratta di una creazione creata dai fan, per i fan: non è detto che se e quando Naughty Dog annuncerà il gioco, il suo vero aspetto differirà troppo da questa versione in UE5. Non ci resta che attendere e sperare di scoprirlo coi nostri occhi al più presto.

Ricordiamo che alcuni giorni fa ul content creator Enfant Terrible aveva già immaginato come potrebbe essere il capolavoro Naughty Dog in una versione estremamente realistica in Unreal Engine 5.

Parlando di creazioni di un certo livello, avete visto che un altro fan ha ricreato lo Zelda più importante di sempre nello splendore dell’Unreal Engine 5?

Ma non solo: se volete dilettarvi anche voi con la potenza dell’UE5, nelle scorse settimane Epic Games ha lanciato una nuova versione del suo ultimo motore grafico, da provare con le vostre mani prima di subito.