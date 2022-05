Il primo The Last of Us così “reale” non lo avete mai visto

The Last of Us è uno dei giochi più importanti della generazione PS4, sebbene ancora oggi il gioco venga tenuto in forte considerazione dai fan, pronti a omaggiarlo in ogni modo.

L’avventura di Ellie e Joel (che trovate su Amazon a prezzo notevole) è infatti da tempo bersaglio di tributi di ogni genere, a cui ora se ne aggiunge un altro davvero notevole.

Basti pensare al fan che ha realizzato il più stupefacente tatuaggio dedicato al gioco Naughty Dog, forse il migliore di sempre.

Per non parlare dell’appassionato che ha reso un muro di casa sua un vero e proprio murales a tema The Last of Us Part II.

Come riportato sulla pagina social ufficiale di Naughy Dog, un fan davvero molto bravo ha realizzato una piccola opera d’arte a tema.

Parliamo di un diorama dedicato al primo The Last of Us, che mostra Ellie e Joel in primo piano, con sullo sfondo il cavallo e vari elementi della scenografia.

L’oggetto è così realistico che sembra una vera e propria sessione in-game ricreata nella vita reale, tanto che persino gli sviluppatori americani si sono congratulati con il bravissimo Mahmoud. Trovate il risultato finale poco sotto.

Restando in tema, avete visto che il gioco ha avuto di recente la sua serie di gadget e prodotti di merchandise, tra cui un board game che anticipa nientemeno che la Part III?

Ma non solo: le statuine dei due protagonisti di The Last of Us Part II, da mettere in esposizione e in bella vista accanto alla vostra collezione, sono davvero una chicca non indifferente.

Infine, alcuni giorni fa è anche emersa infatti la notizia che il remake del primo TLOU per PS5 potrebbe avere dalla sua una storia più lunga e varie migliore: sarà davvero così? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.