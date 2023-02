The Last of Us multiplayer, lo sviluppo prosegue e si «lavora alle porte»

The Last of Us tornerà prossimamente come titolo standalone multiplayer, in una modalità apposita che Naughty Dog rilascerà nei prossimi mesi

Senza nulla togliere a The Last of Us Part I è attesa al varco una modalità molto diversa da quello a cui siamo stati abituati a vedere nel franchise.

Una narrazione preponderante che però potrà cambiare notevolmente, lascia infatti le porte aperte a un’esperienza potenzialmente molto originale.

Sebbene The Last of Us multiplayer non si sia ancora visto effettivamente, al netto di qualche artwork, sembra proprio che lo sviluppo stia procedendo.

Come riportato anche da PSU, Vinit Agarwal, il co-director del prossimo progetto online di Naughty Dog basato sul franchise di The Last of Us, ha rivelato su Twitter di essere attualmente al lavoro sulle porte del gioco.

Ok, forse non si tratterà del dettaglio più eccitante in assoluto, ma a quanto pare si tratta di un elemento piuttosto difficile da programmare e in grado di dare diversi grattacapi allo sviluppatore.

Poco sotto, il tweet di Agarwal pubblicato poche ore fa e che riprende a sua volta un post di un programmatore che ha lavorato direttamente alla Part II, ossia Maksym Zhuravlov.

Working on doors in our current game and yes, @MaksZhuravlov was wrong unfortunately. https://t.co/Oibg8SKrqx — Vinit Agarwal (@vinixkun) February 27, 2023

«Stiamo lavorando alle porte del nostro gioco attualmente in sviluppo e sì, Maksym Zhuravlov si sbagliava, purtroppo», scrive Agarwal sul suo profilo.

Quello che sappiamo è che il titolo multiplayer dedicato a TLOU sarà a quanto pare caratterizzato anche da una città densa e ricca di dettagli, secondo le ultime indiscrezioni.

Restando in tema, avete letto che qualcuno avrebbe avvistato un personaggio misterioso nel remake del primo The Last of Us, proveniente direttamente dalla Part II?

Ma non solo: il multiplayer di TLOU potrebbe essere standalone e gratis, cosa questa che farebbe sicuramente la gioia di un gran numero di giocatori in tutto il mondo.