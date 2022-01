Alla fine, il multiplayer di The Last of Us 2 potrebbe essere gratis (e standalone)

È ormai da diverso tempo che sentiamo parlare dell’arrivo del multiplayer di The Last of Us – Part II. Inizialmente chiacchierato come parte effettiva del gioco, che ha visto il suo debutto nel mese di giugno 2020, il multigiocatore è divenuto un progetto a sé stante che deve ancora vedere la luce del sole.

Sicuramente, sappiamo che Naughty Dog sta lavorando alacremente – e anche a più progetti contemporaneamente, considerando quanto reso noto nelle scorse ore. Tra questi, c’è senz’altro anche il multiplayer dell’avventura di Joel ed Ellie partita da Jackson, ma un annuncio di lavoro scovato da GameRant suggerisce che potremmo parlare di un multiplayer standalone e gratis.

Come evidenziato dal sito, infatti, al momento il team interno di PlayStation Studios è in cerca di una figura di Senior Designer per la monetizzazione e l’economia nella costruzione del suo «primo gioco multiplayer standalone».

Naughty Dog sta ancora lavorando al multiplayer di The Last of Us - Parte II

Si tratta di una figura professionale che studia e bilancia i sistemi economici all’interno di un gioco, che permette così di monetizzare nonostante un contenuto venga proposto anche senza un costo di listino. Sarebbe il caso, quindi, di un’esperienza gratis, come nei giochi free-to-play.

Chiaramente stiamo parlando di indizi e deduzioni, originati dal fatto che l’unico multiplayer su cui sappiamo che Naughty Dog è impegnata è quello nato da The Last of Us – Parte II. Nell’annuncio, tuttavia, il nome del gioco non viene esplicitato, ed è possibile che ci sia altro in pentola che ancora non sappiamo.

