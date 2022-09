Il multiplayer di The Last of Us 2 potrebbe aver svelato la sua ambientazione

The Last of Us Part II, il gioco per console PlayStation 4 che non ha certo bisogno di presentazioni, riceverà prossimamente un comparto multigiocatore online.

Senza nulla togliere alla Part I da poco disponibile nei negozi (che potete trovare anche su Amazon), il sequel delle avventure di Ellie potrebbe avere ancora tanto da dire.

Da tempo sentiamo parlare del multiplayer di The Last of Us Part II, tanto che alcuni mesi è venuto fuori che potrebbe essere standalone e gratis.

Ora, però, come rivelato anche da Twisted Voxel, potrebbero essere trapelati altri dettagli sulla modalità in questione, inclusa l’ambientazione principale.

Il cosiddetto The Last of Us Factions di Naughty Dog sarà a quanto pare caratterizzato da una città densa e ricca di dettagli, secondo le ultime indiscrezioni.

Questo stando al profilo LinkedIn del game designer Mathew Seymour, che ha lavorato con il team americano a un titolo non ancora annunciato come progettista ambientale tra giugno 2020 e dicembre 2021.

Seymour ha menzionato che si tratta di un titolo multiplayer, il che implica che dovrebbe essere quasi sicuramente la nuova modalità di gioco di TLOU2.

Il game designer ha dichiarato anche che il gioco presenta una città molto densa e ricca di dettagli. Il suo lavoro sul progetto riguarda la disposizione, la popolazione, la lucidatura macro/micro, la modellazione e la texturizzazione degli ambienti, oltre all’IA e allo scripting.

Inoltre, Seymour ha partecipato anche alla progettazione delle mappe e dei punti di interesse (noti anche come POI).

Sul profilo LinkedIn dell’autore si legge anche che, da quando ha lasciato Naughty Dog, ora lavora come game designer presso Bend Studio.

Il progetto a cui sta lavorando ora con il team autore di Days Gone non è ancora stato annunciato, se non che utilizzeranno il motore grafico Decima.

Restando in tema, avete letto che qualcuno avrebbe avvistato un personaggio misterioso nel remake del primo The Last of Us, proveniente direttamente da The Last of Us Part II.