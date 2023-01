Il multiplayer di The Last of Us esce dall’ombra, finalmente

Naughty Dog ha condiviso una nuova concept art per il suo prossimo gioco multiplayer di The Last of Us, di cui sappiamo ancora pochissimo.

Senza nulla togliere alla Part I da mesi disponibile nei negozi (che potete trovare anche su Amazon), il sequel delle avventure di Ellie potrebbe avere ancora tanto da dire.

Difatti, da mesi sentiamo parlare del multiplayer di The Last of Us Part II, tanto che di recente è venuto fuori che questi potrebbe essere standalone e gratis.

Ora, lo sviluppatore ha condiviso l’immagine attraverso il sito ufficiale dello studio (via Wccftech) in un nuovo articolo che omaggia l’imminente 10imo anniversario del franchise.

Oltre alla nuova concept art, Neil Druckmann di Naughty Dog ha anche rivelato che il mese scorso la serie The Last of Us ha venduto oltre 37 milioni di copie in tutto il mondo, un’impresa davvero notevole.

«Siamo così orgogliosi di condividere la notizia che l’intero franchise di The Last of Us ha venduto più di 37 milioni di copie a livello globale a partire dal dicembre 2022, e continua a raggiungere nuovi e vecchi giocatori ogni giorno», scrive Druckmann.

E ancora: «Sapere che Joel, Ellie e tutto il nostro cast di personaggi sono stati vissuti e amati da così tanti di voi spinge l’intero studio ad andare avanti».

Poco sopra trovate la nuova concept art di The Last of Us Multiplayer, che mostra una nave da crociera arenata, con tanto di palme e due personaggi che si aggirano sul suolo.

Il cosiddetto The Last of Us Factions di Naughty Dog sarà a quanto pare caratterizzato anche da una città densa e ricca di dettagli, secondo le ultime indiscrezioni.

Restando in attesa di novità al riguardo, un fan è andato ancora oltre, realizzando un artwork che a modo suo indaga ancora più nel rapporto che lega Ellie e Joel.

Ma non solo: Druckmann e Craig Mazin hanno di recente rivelato molti dettagli sull’adattamento televisivo di TLOU, previsto per il 16 gennaio prossimo su Sky.