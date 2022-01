The Last of Us Part II meglio con Ellie o Abby? I fan hanno deciso

The Last of Us Part II, il titolo di Naughty Dog disponibile dallo scorso anno in esclusiva assoluta su console PS4, è un gioco rimasto nella mente di tutti, anche grazie alle due protagoniste: Ellie e Abby.

Senza nulla togliere al primo capitolo, gran parte del fascino è infatti dovuto ai suoi personaggi principali (e non), spesso dotati di tratti caratteriali davvero molto realistici.

E se una recente comparativa ha messo a confronto i protagonisti della Part I con quelli della Part II, ora la fan base ha scelto qual è la parte migliore del gioco e, di conseguenza, il suo personaggio preferito.

Attenzione: seguono spoiler sulla trama e i personaggi del gioco Naughty Dog. Proseguite a vostro rischio.

Più in particolare, un sondaggio via Reddit ha decretato se The Last of Us Part II è più interessante e divertente nelle sezioni in cui vestiamo i panni di Ellie o quelle in cui interpretiamo Abby.

Con ben 31mila voti, la sezione di Ellie ha trionfato rispetto a quella di Abby, ferma a soli 18mila voti.

Un utente ha scritto infatti che «Abby è un personaggio più che discreto ma il resto del suo gruppo era noioso e non mi ha destato alcun interesse», mentre un altro ha specificato che di aver «apprezzato l’agilità e la fluidità del combattimento di Ellie rispetto ai movimenti più pesanti e potenti di Abby».

Ellie viene definita infatti «un serpente, che si abbassa, si tuffa e schiva, mentre lo stile di combattimento pesante di Abby era più simile a quello di Joel.»

