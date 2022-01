The Last of Us, nella serie TV ci potrebbe essere la storia di Left Behind

Quello della serie TV di The Last of Us è uno dei progetti più elettrizzanti tra quelli che uniscono il mondo dei videogiochi e quello delle altre sfere dell’intrattenimento.

Anche per via della produzione a cura di HBO, network che ha saputo sfornare tante serie ad altissimo budget e qualità come Il Trono di Spade, che è sinonimo di garanzia.

Della serie non abbiamo visto ancora granché, se non alcune foto di scena che ritraggono zone tratte dal videogioco, oltre ad alcuni degli attori.

Una delle ultime paparazzate potrebbero averci svelato, per esempio, l’attrice che interpreterà il ruolo di Maria Miller, anche se non è confermata.

C’è tanta curiosità, ovviamente, per il modo in cui verrà adattata la storia del titolo Naughty Dog, se e quante libertà verranno prese rispetto a The Last of Us.

È probabile, come spesso accade negli adattamenti, che per esigenze narrative alcuni eventi verranno leggermente modificati, spostati o accorpati in favore della narrazione seriale.

Le foto di scena di oggi ci danno lo spunto per parlare, ad esempio, del DLC Left Behind, in cui vediamo Ellie prima di incontrare Joel in una breve esperienza nell’apocalisse.

Come riporta Dualshockers, infatti, uno dei nuovi set in cui gli attori stanno girando potrebbe essere proprio il supermercato in cui Ellie si rifugia:

The mall from Left Behind? [ dlpp_films/IG • crew member] pic.twitter.com/XwyOxxr5MY — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) January 10, 2022

Come potete vedere dalla brevissima clip qui sopra, i fan hanno scovato un post di Instagram di uno dei membri della produzione. Lo scenario, ovviamente disastrato e post-apocalittico, è proprio quello di un supermercato.

La location potrebbe essere una qualunque, va detto, ma considerata la coincidenza dell’ambientazione di riferimento con Left Behind, è lecito pensare che la serie HBO possa inserire dei flashback che raccontino il DLC di The Last of Us.

Nel frattempo abbiamo visto Ellie in azione di recente, o almeno Bella Ramsey, visto che l’attrice ha condiviso sul suo profilo IG un video in cui suona la chitarra proprio come il suo personaggio.

Joel, ovvero Pedro Pascal (e il suo stuntman), invece ci hanno mostrato di che pasta sono fatti con delle scene d’azione.