Fallout, la serie TV si allontanerà dai videogiochi originali

Fallout diventerà una serie TV, aggiungendosi alla grande lista di videogiochi che hanno fatto il salto fuori dalle console.

Lo show ha mostrato la sua prima foto ufficiale qualche tempo fa, ma con poche informazioni riguardo alla trama che verrà raccontata.

Ed è proprio la trama uno dei punti focali che sono emersi recentemente, in una produzione che si candida per essere molto più fedele del previsto.

Anche se, forse, potrebbe non esserlo del tutto.

Come riporta IGN US, infatti, Todd Howard ha dichiarato che la trama della serie TV di Fallout sarà separata da quella dei videogiochi.

Howard, che oltre ad essere director per Bethesda sarà uno dei produttori esecutivi dello show, ha detto espressamente Fallout non è mai diventato una serie TV finora perché tutti volevano solamente trasporre la trama di uno dei videogiochi della serie:

«Quando le persone volevano fare un film, volevano raccontare la storia di Fallout 3 o raccontare la storia di Fallout 4, e non era un granché. Per questo è stato, “hey, facciamo qualcosa che esiste nel mondo di Fallout.»

Per quanto riguarda le aspettative sulla trama di Fallout in versione serie TV, l’idea è quella di essere comunque coerenti con il franchise:

«Qui raccontiamo una storia che si adatti al mondo che abbiamo costruito, non infranga nessuna delle regole, possa fare riferimento a cose nei giochi, ma non è una rivisitazione dei giochi. […] Inoltre, le persone che non hanno giocato ai giochi, che non possono sperimentare quanto sia pazzesco Fallout, possono guardare la serie.»

Insomma, a questo non punto non ci resta che attendere di saperne qualcosa di più. Perché il primo video mostrato tempo fa non è sicuramente sufficiente.

