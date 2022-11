La serie TV di The Last of Us è identica al videogioco nel nuovo poster ufficiale

I preparativi per la serie TV di The Last of Us sembrano ormai essere stati ultimati quasi del tutto: l’attesa per lo show prodotto da HBO è davvero elevata, dato che sarà non solo un’opera ambiziosa ma anche strettamente fedele ai temi del videogioco originale.

Dopo aver già potuto rivivere le prime avventure di Ellie e Joel grazie al remake su PS5 (trovate The Last of Us Parte I in offerta per il Black Friday su Amazon) i fan potranno riscoprire la loro storia anche sul piccolo schermo, arrivando così anche a chi non ha mai provato il videogioco di Naughty Dog.

Proprio pochi giorni fa è stata svelata la durata ufficiale di tutte le puntate della serie TV, che dovrebbe arrivare a circa 60 minuti per ogni singolo episodio: una longevità dunque in linea con le più grandi e amate produzioni di HBO e che rappresenta sicuramente un ottimo auspicio per chi si aspetta una narrazione dettagliata in ogni singolo dettaglio.

Dopo aver già svelato un primo poster ufficiale per svelare la data d’uscita ufficiale della serie, sembra che nelle ultime ore HBO e Warner Bros si siano lasciate sfuggire un ulteriore poster, che non prova assolutamente a nascondere il richiamo al celebre videogioco originale.

Sembra infatti che il poster sia stato pubblicato in anticipo sui canali ufficiali di Warner Bros, salvo poi essere rimosso dopo pochi istanti: evidentemente, il reveal deve essere avvenuto prima del previsto.

Ciò non ha ovviamente impedito ai fan di scoprirlo e ricondividere online questa nuova interessante immagine promozionale, che dovrebbe fare felici soprattutto i giocatori nostalgici dell’originale edizione di The Last of Us su PS3:

| ¡Nuevo póster de 'THE LAST OF US'! pic.twitter.com/CdnTW8sXJZ — Geek Zone (@GeekZoneGZ) November 23, 2022

Con qualche inevitabile differenza, i richiami al capolavoro originale di Naughty Dog appaiono particolarmente evidenti, soprattutto se si prendono in considerazione l’ambientazione e la posa di entrambi i protagonisti.

Va in ogni caso detto che, nonostante sia trapelato in anticipo, non è ancora arrivato alcun annuncio o comunicato ufficiale dalle rispettive case di produzione. Di conseguenza, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di possibili novità.

Ricordiamo che la serie TV vedrà Pedro Pascal e Bella Ramsey indossare rispettivamente i panni di Joel ed Ellie: l’adattamento televisivo presenterà naturalmente alcune piccole differenze, mantenendo però i momenti terrificanti e autentici che hanno permesso a The Last of Us di essere amato in tutto il mondo.

Se in attesa dell’uscita ufficiale siete curiosi di scoprirne di più su questa produzione, abbiamo realizzato per voi un recap completo e in continuo aggiornamento con tutto ciò che sappiamo sulla serie TV.