Serie TV di The Last of Us, ora il nuovo poster è davvero uguale al gioco (grazie ai fan)

Il nuovo poster pubblicato da HBO per promuovere l’imminente serie TV di The Last of Us non poteva che colpire positivamente i fan del capolavoro originale di Naughty Dog, che hanno notato subito l’incredibilmente somiglianza con il gioco PS3.

L’intento degli autori della serie TV era infatti omaggiare la storica cover dell’edizione originale, modificata con le ultime release, incluso il remake PS5 (che trovate in offerta per il Black Friday su Amazon) ma rimasta sempre nel cuore dei giocatori.

Vi avevamo già segnalato come la differenza tra i due poster fosse davvero minima, tranne che per un piccolo particolare: oltre naturalmente alla colorazione dello sfondo stesso, è stato scelto di invertire la posizione di Joel ed Ellie.

Una scelta probabilmente dettata dalla voglia di mettere in maggior risalto Pedro Pascal, che nello show interpreterà i panni di Joel, ma che comunque testimonia la volontà di realizzare un’opera che sia fedele al videogioco originale, pur con qualche piccola differenza.

Il poster e l'artwork del gioco a confronto.

L’utente Reddit Interesting-Flan3690 ha però deciso di voler andare anche oltre e di rendere il nuovo poster davvero identico, in tutto e per tutto, all’artwork originale realizzando un edit semplicemente impressionante.

Il “nuovo” poster realizzato dal fan ha infatti invertito nuovamente le posizioni dei due protagonisti, sostituendoli alle loro controparti videoludiche della cover PS3 e aggiungendo perfino una pistola in mano a Joel, dettaglio assente dall’immagine promozionale della serie TV di The Last of Us.

Potete giudicare voi stessi l’eccellente risultato qui di seguito, grazie anche a un confronto con l’artwork originale del videogioco realizzato da Naughty Dog:

The Last of Us HBO – PS3 Style Poster pic.twitter.com/YTdin6KTJW — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) November 24, 2022

Grazie all’eccellente lavoro del fan, adesso trovare delle vere differenze tra lo show e il videogioco diventa ancora più difficile, permettendoci di ammirare maggiormente anche non solo la scelta degli attori, ma anche l’ambientazione e i costumi incredibilmente fedeli al titolo originale.

Ricordiamo che la serie TV di The Last of Us sarà ufficialmente disponibile in Italia a partire dal 16 gennaio e sarà trasmessa sul nostro territorio da Sky.