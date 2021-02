The Last of Us HBO, artista immagina Pedro Pascal come Joel

La riserva è finalmente caduta e la scorsa settimana abbiamo scoperto chi saranno gli attori che vestiranno i panni di Joel ed Ellie nella serie HBO di The Last of Us.

Mentre è arrivato l’annuncio, non è stato ancora possibile vedere Pedro Pascal nel delicato ruolo di Joel, e questo ha contribuito a dividere i fan come sempre tra quelli che ce lo vedono e quelli che invece avrebbero preferito altre scelte.

L’artista croato Andrea White ha provato a facilitare le cose agli appassionati, realizzando un’illustrazione molto credibile di come apparirà Pascal in The Last of Us.

L’artwork è stato creato sovrapponendo i tratti dell’attore al volto di Joel così come lo conosciamo nel primo capitolo della saga di Naughty Dog.

Questo vuol dire che il suo volto è pieno di rughe e segni che sono propri del personaggio, e allo stesso modo la barba incolta e brizzolata è un’eredità del contrabbandiere.

Avevamo già visto qualcosa di simile con la sovrapposizione delle facce dei protagonisti selezionati da HBO sui corpi dei modelli dei videogiochi.

L’esperimento, comunque, pare abbastanza riuscito e Pascal sembra avere superato questa prima prova ma, ovviamente, dovremo riparlarne una volta che avremo quantomeno un trailer della serie.

Non abbiamo ancora niente del genere per Ellie, aka Bella Ramsey, su cui pure i fan nutrono, legittimamente o meno, dei dubbi in vista di una presentazione in pompa magna.

Un prodotto d’intrattenimento con questo seguito ha naturalmente sviluppato una community affiatata ed ispirata, i cui esponenti hanno persino già delineato il volto proprio di Ellie in un eventuale The Last of Us Part III.