The Last of Us Part III, Ellie sarà così? Artista la immagina a 25 anni

The Last of Us Part III non è ancora stato annunciato ma già fa sognare i fan dell’esclusiva PlayStation, che nella sua ultima iterazione ha diviso la community ma stracciato ogni record in merito ai premi come GOTY ricevuti da critica e pubblico.

Un’appassionata ha infatti realizzato un artwork in cui ha immaginato come potrebbe essere Ellie nel prossimo capitolo della saga di Naughty Dog.

L’artwork, pubblicato poi su Reddit, tiene conto di alcuni fattori che potrebbero essere tenuti in considerazione dallo studio californiano per un nuovo episodio della serie.

Tra questi, considerando che potrebbero passare prevedibilmente alcuni anni (e, in particolare, alcuni anni difficili per Ellie, prendendo le mosse dal finale della Parte II), i capelli più lunghi e uno sguardo che, basta guardarlo, trasmette subito l’idea di una persona che ne ha viste tante.

L’artista popovajr_art, di cui potete vedere i lavori su Instagram, si è posta alcuni obiettivi principali nella realizzazione dell’artwork, tra i quali l’idea che, andando più in là con gli anni, Ellie somigli sempre di più all’attrice Ashley Johnson (che la “interpreta” fin dal primo capitolo, in cui il personaggio era una bambina o poco più).

Tenuto conto di ciò, i fan intervenuti su Reddit concordano nel dire che una Ellie sui 25 anni potrebbe avere esattamente questo aspetto.

Quanto a Naughty Dog, The Last of Us Part III potrebbe anche farsi ma, a detta del creatore Neil Druckmann, soltanto se ci saranno idee abbastanza valide per portare il franchise avanti.

Ufficialmente, il team di PlayStation Studios è ancora impegnato su un titolo standalone multiplayer di The Last of Us ma, visto il tempo trascorso da quando ne abbiamo sentito parlare, il progetto potrebbe essersi evoluto in qualcosa di più grande.

Gli ultimi rumor potrebbero aver anticipato l’esistenza di una versione estesa della Parte II in arrivo su PS5, anche se per il momento non ci sono conferme in tal senso.