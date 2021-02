The Last of Us, la serie: ecco Pascal e Ramsey nei panni di Joel ed Ellie

Primi in Italia (per davvero), questa notte vi abbiamo reso noto che Pedro Pascal e Bella Ramsey interpreteranno Joel ed Ellie nella serie TV dedicata a The Last of Us, celebre titolo targato Naughty Dog disponibile per console PlayStation.

I fan di tutto il mondo si sono trovati a metà: c’è chi ha apprezzato la scelta dei due attori, e chi invece proprio non sembra amare la decisione di far vestire a loro due i panni dei due iconici protagonisti.

Ora, in attesa delle prime immagini ufficiali (e magari di un teaser trailer che possa fugare ogni dubbio), l’artista spdrmnkyxxiii si è dilettato nel rappresentare in una fan art l’aspetto che potrebbero avere Pascal e Ramsey nello show di HBO.

Trovate la suggestiva immagine, che si rifà chiaramente a un artwork ufficiale del primo capitolo, poco più in basso:

Stando alle poche informazioni rilasciate, la serie ripercorrerà la storia del primo capitolo: Joel, un sopravvissuto all’apocalisse, sarà chiamato a scortare (e proteggere) una ragazza di appena 14 anni di nome Ellie. Passando da una zona di quarantena all’altra, i due dovranno lottare contro creature indicibili, inclusi esseri umani senza scrupoli.

Alla regia del pilot figura Kantemir Balagov. Prodotta da HBO e Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog, la serie non dispone di una data di uscita.

Craig Mazin, creatore di Chernobyl, e Neil Druckmann, ideatore del videogioco The Last of Us, sono accreditati come sceneggiatori e produttori esecutivi della serie, assieme a Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Quzilbash e Carter Swan.