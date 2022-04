The Last of Us come JoJo è la cosa più folle che vedrete oggi

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti e unici tra quelli usciti su PS4, tanto che i fan continuano a omaggiarlo con opere davvero strepitose.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è infatti entrato nella mente dei giocatori, al punto che in molti gli dedicano ancora enormi attenzioni.

Basti pensare al fan che ha deciso di ricreare fedelmente il diario di Ellie, la protagonista dell’avventura, per un risultato davvero magnifico.

Senza contare che qualcuno si è dilettato anche nel riprodurre la sua mappa, che potreste avere anche voi con un po’ di impegno. Ora, però, un altro fan ha deciso di tributare la giovane con un artwork realmente sorprendente.

L’utente noto come ‘lelastslayer’ ha infatti realizzato un’immagine tanto stravagante quanto bellissima da vedere, che mostra Ellie in una posa plastica davvero unica.

L’artwork, che trovate poco sotto, vede infatti la giovane con in mano una freccia pronta per essere scagliata dal suo arco, con il nemico bene evidenziato da un mirino rosso.

Come notato da alcuni utenti, la posa e l’uso di colori molto accesi ricorda molto lo stile grafico de Le bizzarre avventure di JoJo, il manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki, divenuto col tempo un vero e proprio cult immortale.

Sarebbe sicuramente meraviglioso ammirare altre opere di Ellie in stile JoJo, sebbene al momento l’immagine che potete visionare poco sopra rappresenta un pezzo unico.

Restando in tema, TLOU2 è talmente bello che qualcuno ha deciso anche di recente di creare un vero e proprio clone di TLOU in Unreal Engine 5.

Del resto, The Last of Us Part II è ancora oggi un titolo così ricco di dettagli grafici da essere considerato di nuova generazione ancor prima dell’uscita di PS5.

Infine, avete letto che con molta probabilità la storia di The Last of Us 3 potrebbe già essere stata messa nero su bianco?