The Last of Us 2 era next-gen prima ancora di PS5, ci sono le prove

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti di sempre tra quelli usciti nella generazione di PS4, grazie anche e soprattutto a un comparto grafico davvero al top.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è ricordato come un titolo tanto ricco di momenti emozionanti quanto bello (anzi, bellissimo) da vedere.

Talmente bello che qualcuno ha deciso anche di recente di creare un vero e proprio clone di TLOU in Unreal Engine 5, davvero sorprendente.

Ora, come riportato anche da Eurogamer.net, qualcuno ha deciso di far notare agli scettici come The Last of Us Part II sia ancora oggi un titolo così ricco di dettagli grafici da essere next-gen prima dell’uscita stessa di PS5.

Lo YouTuber Speclizer ha infatti pubblicato un nuovo video che mostra ancora più dettagli nascosti nel gioco Naughty Dog, che molti potrebbero aver perso a una prima run.

Più in particolare, il filmato pone l’accento su 13 chicche presenti in TLOU2, in grado di renderlo così straordinario da essere invecchiato assolutamente bene.

Ma non solo: il video mostra anche alcuni Easter Egg davvero difficili da scovare a una prima occhiata:

Insomma, a conti fatti The Last of Us Part II è un gioco ancora in grado di sorprendere i giocatori con scoperte e curiosità a quasi due anni dall’uscita.

Ma non solo: un giocatore – impersonando Ellie – ha scovato di recente un modo per uccidere un avversario umano estremamente truce e che non mancherà di sorprendervi.

Infine, alcuni mesi fa sulle pagine di SpazioGames abbiamo deciso di pubblicare uno speciale davvero molto intenso, dedicato ovviamente al titolo prodotto da Neil Druckmann e soci.