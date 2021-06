The Last of Us avrebbe potuto avere un finale diverso

Qualsiasi gioco va incontro a numerose revisioni e cambiamenti durante lo sviluppo, e The Last of Us non fa certo eccezione.

Come visto anche in The Last of Us Remastered, pubblicato poco tempo dopo il lancio originale su PS3, l’avventura di Joel ed Ellie ha dalla sua un numero sorprendente di colpi di scena realmente emozionanti.

Considerando che il gioco ha da poco compiuto ben 8 anni, via Reddit i fan stanno rispolverando alcuni aneddoti realmente interessanti.

Uno di questi risale a diversi anni fa: la redazione di Kotaku aveva infatti avuto modo di parlare con l’allora game director Bruce Straley e il creative director Neil Druckmann.

Attenzione: seguono spoiler del finale del gioco. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

I due hanno spiegato a chiare lettere che alcuni dei momenti chiave del gioco avrebbero potuto essere narrati in maniera sensibilmente diversa rispetto a quanto visto nel prodotto finale.

Druckmann ha parlato in particolare dell’epilogo del gioco, ossia il momento in cui Joel mente a Ellie dopo averla salvata dai dottori che avevano il compito di ucciderla, al fine sintetizzare così il vaccino che avrebbe salvato l’intera razza umana.

Nonostante non sarebbe stato troppo diverso dal punto di vista contenutistico, il finale avrebbe potuto avere un tono piuttosto differente.

Il finale originale era, penso, molto più ricco di speranza. Sapevamo che Joel avrebbe mentito a Ellie ma che lei avrebbe creduto alla bugia, senza dubitarne. Non c’era alcun dubbio, sarebbero arrivati ​​nella città di Tommy, e in un certo senso vi sareste fatti l’idea che tutto sarebbe andato per il verso giusto.

Druckmann ha inoltre reso noto ai tempi di non aver mai pensato di cambiare il finale in modo più sostanziale, rendendolo così molto meno deprimente.

Una cosa del tipo ‘Joel salva il mondo’ a quanto pare non è davvero mai stata nei piani di Naughty Dog, ragion per cui non vi è alcun finale alternativo in cui Ellie si sacrifica per il bene dell’umanità.

«C’è questa progressione del personaggio di Joel: fino a che punto è disposto a spingersi per Ellie? Sembra disposto a mettere in gioco la sua vita, i suoi amici, e alla fine è disposto a mettere in gioco la sua anima e a sacrificare tutta l’umanità. Potresti arrivare a pensare che nell’ultima scena è persino disposto a mettere a rischio la sua relazione con Ellie. Per proteggerla», ha concluso Druckmann.

