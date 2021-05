The Last of Us: Ellie aveva “predetto” un drammatico evento?

Attenzione: il seguente articolo contiene spoiler su The Last of Us, proseguite a vostro rischio.

Sia il primo che il secondo capitolo della serie sono due giochi che, da soli, incarnano al massimo la visione di Naughty Dog.

In particolare, la seconda avventura di Ellie è un titolo con un tale carico emotivo ed emozionale in grado di lasciare un segno realmente indelebile in ciascuno di noi.

Se già con l’upgrade PS5 di The Last of Us Part II rilasciato pochi giorni fa abbiamo trovato la scusa per riprendere in mano il pad, via Reddit abbiamo scovato una curiosità che vi farà venire voglia di giocare il primo capitolo.

Un utente si è infatti accorto che durante il suo viaggio con Joel, la giovane Ellie si tocca spesso le mani, coprendosi l’anulare e il mignolo.

La cosa suona come una macabra premonizione, visto che si tratta delle dita che Ellie perderà in occasione del combattimento finale contro Abby, nelle ultime battute della Part II.

Nella sequenza in questione vedevamo Ellie liberare la sua nemesi, ma arrivati sulla spiaggia dove sono ormeggiate le barche per la fuga (presa da un rigurgito di rabbia e vendetta) la giovane costringe Abby a un ultimo, sanguinoso duello.

Durante lo scontro, Ellie perde due dita a seguito di un morso (proprio l’anulare e il mignolo), sebbene alla fine deciderà di non uccidere l’avversaria, permettendole di fuggire.

Sicuramente, il fatto che Ellie avesse quasi avuto un sentore “profetico” relativamente alle dita che poi avrebbe perso è un’ulteriore tocco di classe da parte di Naughty Dog (o forse, solo una strana coincidenza).

Chissà se avremo modo di notare ulteriormente questo dettaglio anche in futuro, visto nei piani della software house di Santa Monica ci sarebbe anche, pare, un remake dell’originale The Last of Us per PS5.

Avete già letto in ogni caso che l’aggiornamento delle performance su PS5 del secondo capitolo avrebbe portato anche alcuni difetti grafici non indifferenti?

E che una teoria giustificherebbe infine anche il “tradmento” di Joel che ha portato ai drammatici eventi visto nella Part II?