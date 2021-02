The Last of Us: artista professionista della steelbook del gioco immagina Pascal e Ramsey nella serie HBO

Vi ricorderete sicuramente di Alice X. Zhang – o, se non del suo nome, sicuramente del suo lavoro. Questa artista ha infatti realizzato, tra i suoi numerosi lavori, gli artwork di The Last of Us – Parte II che avete visto capeggiare nella steelbook del gioco, oltre che nel tema dedicato per la vostra PlayStation 4. I suoi lavori, in realtà, sono tantissimi: in passato ha illustrato per Marvel, per BBC, per Lucasfilm, per DC, per Disney e i fan di Game of Thrones ricorderanno anche i suoi eccezionali tributi ai protagonisti di Westeros.

Così, ecco che Zhang non è rimasta a guardare mentre molti provavano a immaginare Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie nella serie HBO di The Last of Us. Il suo tributo, realizzato rigorosamente nel suo peculiare stile, richiama un poster promozionale che ricorderete per il gioco uscito nel 2013, con i ritratti di Joel ed Ellie che richiamano i volti dei due attori che li interpreteranno sul piccolo schermo.

«Io che faccio finta di lavorare per The Last of Us su HBO» ha scritto Zhang, condividendo le immagini e i primi piani di Joel ed Ellie sul suo account Twitter.

Art by Alice X. Zhang

Art by Alice X. Zhang

La sua opera ha riscosso anche l’interesse di Craig Mazin, pluripremiato autore di Chernobyl, che in risposta agli artwork ha commentato con una delle gif-tormentone di Joel.

La serie HBO di The Last of Us racconterà le vicende che abbiamo imparato a conoscere nel videogioco, seguendo l’incontro tra Joel ed Ellie in un mondo distrutto dalla pandemia di Cordyceps. Nel corso del suo viaggio, Joel scoprirà però che in Ellie si nasconde qualcosa di speciale che lo porterà a misurarsi con l’importanza della quattordicenne per il futuro e il legame paterno che inizia a provare nei suoi riguardi.

Uscito nel 2013, l’originale The Last of Us è stato lodato dal pubblico e della critica. Nel 2020 abbiamo assistito al lancio di The Last of Us – Parte II, che la nostra redazione ha premiato come gioco della generazione e che i nostri lettori hanno identificato come il gioco dell’anno. La serie HBO, invece, non ha ancora una data d’uscita, ma sarà firmata anche da Neil Druckmann, co-director del primo gioco e director del secondo, oggi co-presidente di Naughty Dog.