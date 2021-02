Scettici per Pascal e Ramsey come Joel ed Ellie in The Last of Us? Dovreste vedere queste fanart

Con un franchise amato e chiacchierato come The Last of Us, era difficile immaginare che l’annuncio degli attori che vestiranno i panni di Joel ed Ellie – rispettivamente Pedro Pascal e Bella Ramsey – potesse trovare tutti d’accordo. Molti appassionati sono intrigati dalla scelta compiuta da HBO per questo ambizioso adattamento che coinvolge anche Neil Druckmann, altri invece si sono mostrati molto scettici. Altri ancora, invece, si sono semplicemente lasciati ispirare, nell’attesa di saperne di più e di vedere i personaggi prendere vita sul piccolo schermo.

Vi avevamo mostrato già qualche giorno fa i primi lavori realizzati dai fan che immaginavano Pascal nei panni di Miller e la giovane Ramsey in quelli della quattordicenne – uno dei quali ha stregato perfino lo stesso Druckmann. Tuttavia, sono solo alcuni di quelli che stanno popolando il web e che mostrano quanto, in effetti, i due attori possano incarnare davvero e al cento per cento i protagonisti che ben conosciamo dalle opere di Naughty Dog.

Questo primo lavoro mostra i primi piani di Pascal e Ramsey sugli outfit di Joel ed Ellie in The Last of Us. L’opera è firmata da Taryn Platt e potete seguirla a questo indirizzo.

Ecco come potrebbero essere Joel ed Ellie secondo un fan, con Pedro Pascal e Bella Ramsey

Un altro appassionato ha creato un impressionante tributo a Pascal, che sembra davvero un Joel in piena regola in questo gioco di luci e ombre. Potete vedere l’opera di Elilusionista.cl di seguito.

Art by Elilusionista.cl

Anche un’altra artista ha dedicato un ritratto a Pascal nei panni di Joel – e il risultato è sicuramente di quelli da vedere da vicino. L’opera è firmata da Majo e potete seguirla a questo indirizzo.

Art by Majo

Considerando quanto i lavori dei fan si stiano già sbizzarrendo siamo impazienti di vedere cosa HBO – già autrice, ricordiamo, di Chernobyl e de Il Trono di Spade – regalerà ai fan di The Last of Us. La serie, oltre che a Druckmann, è stata affidata a Craig Mazin, pluripremiato autore proprio di Chernobyl.