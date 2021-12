The Game Awards 2021, l’evento si potrà seguire anche nel Metaverso

Manca davvero poco all’evento di chiusura dell’annata videoludica, i The Game Awards 2021 in cui scopriremo quali sono i migliori videogiochi dell’anno.

Tra i candidati alla manifestazione organizzata dal giornalista Geoff Keighley ci sono ovviamente i videogiochi più importanti dell’ultimo anno, con tantissime categorie proprio come gli Oscar.

Le liste dei The Game Awards 2021 sono create dalla stampa di tutto il mondo, tra cui anche la vostra testata preferita che, ovviamente, siamo noi.

Una manifestazione che, indubbiamente, rappresenta un momento per fare il punto sulla situazione dell’industria dei videogiochi, e non è mancato neanche il commento alla situazione di Activision Blizzard.

Potrete seguire i The Game Awards 2021, gli Oscar dei videogiochi, a partire dal 10 dicembre alle 02.00 italiane, lo potrete fare in tanti modi (tra cui anche in live in nostra compagnia!), tra cui il Metaverso.

Non quello di Persona 5 Royal, ovviamente, ma un mondo virtuale creato in partnership con Core di Epic Games, con il pieno supporto di Geoff Keighley stesso, come riporta The Gamer.

Attraverso Core, la piattaforma composta da contenuti generati dagli utenti, potrete vivere i The Game Awards in maniera più attiva attraverso Axial Tilt, uno dei giochi presenti all’interno della piattaforma.

Axial Tilt è in genere un gioco normale, ma durante l’evento si trasformerà in un mondo interattivo che diventerà un metaverso per degli eventi “condotti” da Geoff Keighley.

Ci saranno delle attività e delle esperienze interattive dedicate, tra cui anche un red carpet virtuale e un afterparty a cerimonia conclusa in pieno stile Oscar, ma senza muovervi da casa.

Per partecipare non dovete far altro che scaricare Axial Tilt da questo indirizzo, dopo aver scaricato Core, e collegarvi puntuali per partecipare all’esclusivo party online.

Un nuovo modo per vedere l’evento, ma anche tutti i nuovi annunci di videogiochi che saranno fatti per l’occasione, di cui oltre la metà saranno inediti.

E chissà se ci sarà anche il nuovo progetto di Hideo Kojima, visto che il game designer sta facendo di tutto per farci credere che verrà mostrato.