The Game Awards 2021 prende una dura posizione sul caso Activision Blizzard

Fra pochi giorni inizieranno ufficialmente i The Game Awards 2021, l’attesa cerimonia annuale condotta da Geoff Keighley che premierà i migliori videogiochi dell’anno.

Nelle ultime settimane si è però discusso molto sul caso Activision Blizzard, con il publisher, che ha raccolto un paio di nomination per la serie Call of Duty, alle prese con accuse di molestie sessuali e discriminazioni sul posto di lavoro.

I platform holder non sono rimasti a guardare passivamente le accuse, condannando fermamente le azioni della dirigenza: la prima di queste è stata PlayStation, molto preoccupata per la vicenda.

Phil Spencer di Xbox e Doug Bowser di Nintendo hanno preso posizioni ancora più dure, sottolineando non solo tutto il proprio sconforto, ma annunciando di aver già preso provvedimenti in tal senso.

Anche The Game Awards 2021 ha voluto chiarire fermamente la propria posizione, sottolineando come, a parte per le nomination dedicate a Call of Duty, il publisher non sarà presente in alcun modo alla cerimonia di premiazione.

A confermarlo è stato proprio Geoff Keighley sul suo profilo social (via PC Gamer), sottolineando come non ci sia alcuno spazio per gli atteggiamenti dei quali è stato accusato il gigante videoludico:

#TheGameAwards is a time of celebration for this industry, the biggest form of entertainment in the world. There is no place for abuse, harassment or predatory practices in any company or any community. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2021

«Posso confermare che Activision Blizzard non farà parte dei The Game Awards di quest’anno. The Game Awards è un momento di celebrazione per questa industria, la più grande forma di intrattenimento del mondo. Non c’è alcuno spazio per gli abusi, le molestie o pratiche predatorie in nessuna compagnia o in qualunque comunità».

Geoff Keighley ha inoltre ribadito di essere consapevole che l’industria dei videogiochi è una grande piattaforma che può ispirare il cambiamento, così come lo è il palco di The Game Awards, e che è necessaria la collaborazione di tutti per fare in modo che ci sia un ambiente migliore e maggiormente inclusivo.

Le ultime vicende che hanno circondato Activision Blizzard vanno dunque contro questo ragionamento, motivo per il quale è stato scelto di non dare uno spazio che vada oltre le nomination per i suoi titoli.

Keighley ha dunque confermato che non saranno presenti novità né riguardanti Overwatch 2 né per Diablo IV: i fan dovranno dunque attendere ulteriori occasioni per scoprire di più su questi titoli.

Ricordiamo che comunque ci vorrà ancora molto tempo prima che diventino disponibili per il pubblico: entrambi i progetti sono infatti stati costretti a un rinvio importante.