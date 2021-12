The Game Awards 2021, più della metà dei giochi mostrati saranno inediti

Manca ormai pochissimo ai The Game Awards 2021, gli Oscar dei videogiochi, che si svolgeranno il 10 dicembre alle 02.00 italiane.

L’edizione 2020 della manifestazione ha visto trionfare The Last of Us Part II, il capolavoro di Naughty Dog che ha vinto il premio più ambito.

The Game Awards 2021 si prospetta un altro evento da non perdere, e per cui sarà interessante scoprire il vincitore: ecco tutte le nomination.

Anche noi siamo nella giuria del premio! SpazioGames ha contribuito a costruire tutte le nomination definitive della kermesse.

Un elemento fondamentale dell’evento sono gli annunci, che spesso sono davvero esaltanti e ci permettono di scoprire delle novità che ci lasceranno a bocca aperta.

Uno dei titoli nominati per il premio più importante, ovvero It Takes Two, era stato annunciato proprio lo scorso anno durante i The Game Awards 2020.

Geoff Keighley si adopera sempre molto per costruire uno show che possa intrattenere anche con dei reveal di videogiochi, cosa della quale ha parlato in un recente podcast.

Il giornalista e conduttore ha dichiarato che durante la manifestazione più della metà dei giochi che verranno mostrati saranno progetti mai visti prima.

Ci saranno titoli che avranno una release nei prossimi 3-4 anni, e altri giochi che dovevano essere annunciati durante l’edizione dello scorso anno, che verranno in qualche modo recuperati.

Inoltre, Keighley ha lasciato intendere che almeno due di questi giochi inediti riusciranno a mostrare le vere capacità dell’attuale generazione di console, e che i primi minuti includeranno «delle sorprese che esalteranno le persone».

Un evento decisamente da seguire quindi, con tanti annunci di cui alcuni sono già stati confermati poche ore fa.

Chissà che tra questi annunci non ci sia anche il nuovo progetto di Hideo Kojima, che sta facendo di tutto per farci credere che ci sarà, tramite il suo profilo Twitter.