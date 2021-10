Skyrim Anniversary Edition mostra le novità next-gen

The Elder Scrolls V Skyrim, nonostante gli anni, continua a riservare tante sorprese, alcune delle quali davvero sorprendenti.

Il quinto episodio della serie di RPG fantasy prodotta da Bethesda è ancora un gioco tremendamente attuale, specie per il fatto che l’11 novembre prossimo sarà il turno dell’Anniversary Edition, pensata per le console di nuova generazione.

Del resto, parliamo di un gioco così ricco e sfaccettato che uno degli oggetti più iconici è stato fedelmente riprodotto da un fan fin nei minimi dettagli.

Vero anche che sulle pagine di SpazioGames abbiamo deciso di inserire Skyrim nella nostra classifica dei migliori open world, pubblicata pochi mesi fa.

Ora, in vista delle release sempre più vicina, il publisher americano ha pubblicato un nuovo video ufficiale dedicato a Skyrim Anniversary Edition.

Il filmato ci permette di dare un’occhiata più da vicino ai nuovi contenuti in arrivo per il gioco, alcune delle quali mai provate con mano da un discreto numero di giocatori.

Si va infatti dalle modalità di gioco aggiuntive come Fishing e Survival Mode, passando per le quest di Saints.

Poco sotto il video in questione dedicato alla nuova versione next-gen di The Elder Scrolls (via Reddit):

L’uscita di Skyrim Anniversary Edition è prevista per l’11 novembre 2021, giorno che segnerà i primi 10 anni ufficiali di uno dei giochi di ruolo più amati di sempre.

Il gioco non si limiterà a includere tutti i contenuti aggiuntivi precedentemente aggiuntivi e a migliorarlo, ma introdurrà anche qualche piccola feature.

E non poteva davvero mancare l’ennesimo pezzo a comporre il grandissimo franchise di Skyrim, ovvero il nuovo gioco da tavolo ufficiale.

Ma non solo: un giocatore è da poco incappato in una curiosa scoperta, che molti utenti probabilmente già conoscevano tempo.

All’interno di Skyrim è stato inoltre nascosto un simpatico riferimento a Castlevania, che probabilmente vi sarà sfuggito durante la vostra prima run.