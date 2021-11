Fallout 5 si farà? A quanto pare sì: ecco cosa sappiamo

Fallout è una serie entrata ormai nel mito, tanto che il ritorno della saga sci-fi targata Bethesda è sicuramente tra quelli maggiormente attesi dai fan di tutto il mondo.

Nonostante Fallout 76 stia guadagnando molto del terreno perduto negli scorsi anni, gli appassionati stanno chiedendo a gran voce un quinto capitolo ufficiale.

Nel mentre, alcuni modder si sono scatenati, grazie anche alla sorprendete versione 4K in ray tracing di Fallout New Vegas.

Senza contare che altri appassionati hanno mostrato una versione assolutamente definitiva e strepitosa del pazzesco Fallout 4 New Vegas.

Ora, come riportato da IGN USA, il director di Bethesda Todd Howard ha parlato che un’idea circa Fallout 5 esiste, cosa questa che confermerebbe lo sviluppo del gioco, seppur non in forma ufficiale.

Vero anche che dovrà purtroppo passare parecchio tempo prima che il concept in questione si tramuti in un progetto giocabile, destinato magari alle console Xbox di attuale generazione.

Ecco le parole di Howard, nello specifico:

Fallout è davvero parte del nostro DNA. Abbiamo lavorato con altre persone di tanto in tanto, ma non posso dire cosa succederà. Sai, abbiamo già un’idea su Fallout 5, su quello che vogliamo fare.

Il director ha poi continuato: «Se potessi fare uscire Fallout 5 in questo momento, lo farei. Mi piacerebbe molto trovare un modo per velocizzare il processo, ma per adesso non posso dire né come né quando ciò accadrà.»

Ricordiamo anche che alcune settimane fa sono emersi dettagli su un presunto New Vegas 2, emersi in un leak durante i primi mesi del 2021.

Ma non solo: su SpazioGames vi abbiamo di recente raccontato del gusto della personalizzazione per i “mondi” dell’MMO di Bethesda, Fallout 76.

Per concludere, Fallout 4 e altri li trovate elencati a dovere nella nostra classifica dei migliori – e peggiori – capitoli della saga Bethesda.