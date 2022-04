The Elder Scrolls VI potrebbe aver svelato ambientazione e finestra di lancio

The Elder Scrolls VI è il nuovo e attesissimo titolo targato Bethesda, ultimo capitolo di una delle saghe di RPG fantasy più amate in assoluto: ora, sono emersi nuovi rumor circa location, data di uscita e molto altro.

Il successore di Skyrim (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) si è infatti per ora mostrato solo in un breve teaser trailer, lasciando solo immaginare la portata del progetto.

Bethesda sembra in ogni caso convinta che il gioco dovrà durare per 10 anni, proprio come accaduto con il suo predecessore, sebbene il lancio non sarebbe così vicino.

Il team di sviluppo aveva già chiarito di volersi prendere tutto il periodo di tempo necessario prima di rilasciare un gioco completo sotto ogni aspetto.

Ora, come riportato anche da Wccftech, The Elder Scrolls VI potrebbe essere ambientato a Hammerfell, e sarà dotato di meccaniche di gioco tra cui anche un sistema legato alla politica.

Sul profilo Twitter, l’insider SKULLZI – che ha dimostrato di essere affidabile in passato quando si tratta di voci di corridoio legate a marchi Bethesda – ha condiviso un rapporto proveniente da una fonte anonima sul prossimo The Elder Scrolls e non solo.

Parlando di TES6, il report afferma che il gioco sarà ambientato a Hammerfell e che tradimenti, matrimoni e fazioni giocheranno anche un ruolo fondamentale nell’avventura.

Ma non solo: il publisher attualmente punta ad una data di uscita nel 2025, massimo 2026: nota importante, il gioco non avrà draghi al suo interno, a differenza ovviamente di Skyrim.

Bethesda stuff I'm hearing from an anonymous source, please take this with a grain of salt, don't claim it as an inside statement from me:

– PvPvE game in dev at Roundhouse that may surprise you

– TES VI set in Hammerfell

– TES VI will have a political system

(Tweet continued)

— SKULLZI (@SkullziTV) April 26, 2022