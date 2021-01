The Elder Scrolls VI e Starfield non saranno rallentati da Indiana Jones

Nella giornata di ieri, a sorpresa, Bethesda ha annunciato un nuovo titolo incentrato su Indiana Jones in sviluppo presso Machine Games.

Sebbene se ne stia occupando lo studio di Wolfenstein, i fan si stanno preoccupando per il coinvolgimento nel progetto in qualità di produttore di Todd Howard.

Il fatto che il director di The Elder Scrolls VI e Starfield sia della partita, seppur soltanto in veste di producer, potrebbe rallentare in qualche modo lo sviluppo dei due attesissimi RPG, è la tesi degli appassionati.

Sul tema è intervenuto il responsabile del marketing di Bethesda Pete Hines, che ha precisato come non ci sia nulla da temere in tal senso.

Todd is currently EP on many BGS and other projects, such as the Fallout TV show. His main focus remains Directing the upcoming Starfield and TES6 games, which aren't affected by today's news.

— Pete Hines (@DCDeacon) January 12, 2021