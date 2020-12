The Elder Scrolls diventa una serie Netflix (come The Witcher)?

Il franchise di Bethesda Softworks The Elder Scrolls è sicuramente uno dei più celebri in assoluto quando si parla di giochi di ruolo di matrice fantasy.

L’ultimo capitolo regolare della serie, Skyrim, si è rivelato un grande successo, sebbene anche l’MMO The Elder Scrolls Online e il titolo mobile The Elder Scrolls: Blades hanno contribuito a mantenere il franchise sotto i riflettori.

Da tempo sappiamo che The Elder Scrolls VI è in fase di sviluppo, sebbene Bethesda non ha mostrato nulla di concreto (al di fuori di un breve teaser). Ora, però, il noto (e affidabile) insider Daniel Richtman potrebbe aver anticipato una notizia decisamente gustosa per tutti i fan del franchise.

Un'immagine di Skyrim.

Sembra che infatti che Netflix starebbe lavorando a una serie TV basata proprio su The Elder Scrolls, realizzata ricalcando lo stile (e la cura nei dettagli) di The Witcher, lo show ispirato ai racconti di Andrzej Sapkowski (da cui è stata a sua volta tratta la serie di videogiochi di CD Projekt RED) arrivato ormai alla seconda stagione in uscita nel 2021.

Ricordiamo che durante l’estate 2020 è stato confermato che gli autori di Westworld sono ufficialmente al lavoro su una serie basata su Fallout (prevista però su Amazon Prime), ragion per cui una serie basata su The Elder Scrolls non sarebbe così improbabile.

Non è chiaro se e quando Netflix annuncerà ufficialmente lo show ambientato nelle lande di Tamriel, sebbene è ormai noto che gli annunci del colosso dello streaming avvengono spesso e volentieri quando meno ce lo aspettiamo. Vi terremo ovviamente aggiornati.

Ricordiamo anche che il 21 dicembre Netflix ha mostrato il terrificante logo ufficiale di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film animato che racconterà le gesta di Vesemir, maestro di Geralt di Rivia.